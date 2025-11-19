NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Régimen venezolano

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro": militar retirado de la FANB lanza advertencia sobre eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

noviembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, habló en El Informativo de NTN24.

Cada hora que pasa es decisiva, cada vez está más consolidada la Operación Lanza del Sur, ordenada por Estados Unidos para acabar con las mafias, pero especialmente con el cartel de narcotráfico de los Soles, liderado por Nicolás Maduro.

En las últimas horas se conocieron las primeras imágenes oficiales de los ejercicios militares conjuntos que realiza en este momento Estados Unidos con Trinidad y Tobago.

Los entrenamientos tienen lugar a tan solo 11 kilómetros de las costas venezolanas.

En contraste, el Gobierno Trump dio paso a una nueva ronda de negociaciones que culminaron con la oferta de Nicolás Maduro de renunciar tras una demora de dos años, propuesta que la Casa Blanca rechazó.

José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de Veppex, Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos, habló el El Informativo de NTN24.

“Maduro no tiene ninguna capacidad para negociar ni dialogar con los Estados Unidos en este momento, salvo que sea su salida inmediata del poder. Pero creo que esa situación va a estar bastante difícil porque los Estados Unidos no aceptaría una salida solamente de Nicolás Maduro, sino que también tendría que venir acompañada con la salida de Diosdado Cabello, uno de los hombres más importantes del régimen", dijo Colina.

Asimismo, advirtió que el régimen intenta engañar a EE. UU. con una supuesta negociación:

"Yo espero que no caiga en esa trampa, porque históricamente las 20 negociaciones que han existido, en las 20 mesas de diálogo y de acuerdo, históricamente el régimen siempre ha faltado su palabra, nunca ha cumplido con nada de lo que se compromete, y lo que ha hecho es ganar tiempo para mantenerse en el poder, y esta oportunidad no va a ser diferente. Yo estoy convencido que Donald Trump tiene muy claro esto", señaló.

Por último, el exmilitar señaló que, en caso de una eventual intervención militar de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Venezuela le darían la espalda a Maduro:

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro", dijo.

"De haber algún tipo de acción militar en Venezuela, eso va a marcar obviamente el punto de partida para que los militares no hagan absolutamente nada, se le volteen a Nicolás Maduro y básicamente dejen de ser el mecanismo que mantiene a Maduro en el poder", finalizó.

