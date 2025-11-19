NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Trinidad y Tobago

Estados Unidos difundió las primeras imágenes de sus ejercicios militares en Trinidad y Tobago, a solo 11 kilómetros de Venezuela

noviembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Ejercicos militares en Trinidad y Tobago | Foto: Embajada de Estados Unidos en Puerto España
Ejercicos militares en Trinidad y Tobago | Foto: Embajada de Estados Unidos en Puerto España
Esto se da luego de que desde el gobierno de Trinidad y Tobago se negara que Trump le haya solicitado usar el archipiélago para "lanzar ataques contra Venezuela".

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Este miércoles, Estados Unidos compartió las primeras imágenes de los ejercicios militares que realiza el Cuerpo de Marines en Trinidad y Tobago.

La Embajada de Estados Unidos en Puerto España divulgó, desde su cuenta en la red social de X, las primeras imágenes de los ejercicios de entrenamiento que realizaron estos días en el país Caribe.

Las imágenes difundidas se tratan de dos fotografías en las que se ven a las aeronaves militares V-22 Osprey.

La sede diplomática aseguró en la publicación que los ejercicios de entrenamiento fueron un trabajo en conjunto entre el Comando Sur de Estados Unidos y la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago.

o

Y que se hicieron en “entornos urbanos como rurales, con operaciones programadas durante el día y la noche”.

“Varios de estos ejercicios incorporan helicópteros de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines”, añade la publicación.

Esto se da luego de que desde el gobierno de Trinidad y Tobago se negara que Trump le haya solicitado usar el archipiélago para "lanzar ataques contra Venezuela".

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aliada del presidente Donald Trump, negó que Washington le haya solicitado usar el archipiélago para lanzar ataques a territorio venezolano.

Las declaraciones de la premier se dan en plenos ejercicios militares de marines estadounidenses en su país, mismos que provocaron una oleada de teorías sobre un eventual operativo en suelo venezolano.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe como parte de su lucha contra el narcotráfico y los carteles de la droga como el Cartel de los Soles.

Temas relacionados:

Trinidad y Tobago

Gobierno de Estados Unidos

Despliegue militar de Estados Unidos

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los comunistas aman lo que dicen que odian": voces en Colombia piden vigilancia sobre millonaria compra de 17 aviones Gripen a compañía sueca

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“María Corina Machado recogió a una nación dispersa”: Asdrúbal Aguiar sobre el premio Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Apoyamos a venezolanos, nicaragüenses y cubanos que continúan luchando por gobiernos democráticos": nuevo embajador de EE. UU. en primer pronunciamiento en la OEA

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Hay posibilidad real de una salida negociada de Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿A qué se debe la derrota de Daniel Noboa en el reciente referendo en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y Ejército Bolivariano - Foto AFP
Tren de Aragua

"Es difícil cooperar con la Policía de Venezuela": subprefecto de la Policía de Investigación en Chile sobre problema del Tren de Aragua que amenaza al país

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE
Estados Unidos

"Probablemente la CIA tiene muchos años operando en Venezuela": revela analista sobre supuesta propuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump

OEA | Foto: EFE
OEA

"Apoyamos a venezolanos, nicaragüenses y cubanos que continúan luchando por gobiernos democráticos": nuevo embajador de EE. UU. en primer pronunciamiento en la OEA

La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Canciller de Colombia se refiere a hipotético ataque de EE. UU. a Venezuela y asegura que "cualquier acción encubierta" produciría "un éxodo muy grande"

Más de Actualidad

Ver más
Fotografía del presidente Petro en un documento causó revuelo en Colombia.
Gustavo Petro

Revuelo por imagen de Petro en la que aparece vestido de preso que fue llevada a la Casa Blanca antes de su inclusión en la Lista Clinton

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

DEA | Foto AFP
Narcotráfico

¿Cuál es el cártel más poderoso del mundo? Así dominan el tráfico de fentanilo en EE. UU.

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fotografía del presidente Petro en un documento causó revuelo en Colombia.
Gustavo Petro

Revuelo por imagen de Petro en la que aparece vestido de preso que fue llevada a la Casa Blanca antes de su inclusión en la Lista Clinton

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

DEA | Foto AFP
Narcotráfico

¿Cuál es el cártel más poderoso del mundo? Así dominan el tráfico de fentanilo en EE. UU.

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Navidad en Venezuela - AFP
Crisis en Venezuela

Desesperanza, inflación y miedo a opinar: Así está Venezuela a las puertas de la Navidad

Selección Colombia 1993 - Foto EFE
Cine

¿Quién es? Estrenan película de referente de la selección Colombia cuando faltan pocos meses para el inicio del Mundial 2026

La cantante colombiana Shakira. (EFE)
Shakira

El país que enamoró a Shakira en medio de su gira musical: "Me encanta, he aprendido sobre la cultura"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre