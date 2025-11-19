Estados Unidos difundió las primeras imágenes de sus ejercicios militares en Trinidad y Tobago, a solo 11 kilómetros de Venezuela

Este miércoles, Estados Unidos compartió las primeras imágenes de los ejercicios militares que realiza el Cuerpo de Marines en Trinidad y Tobago.

La Embajada de Estados Unidos en Puerto España divulgó, desde su cuenta en la red social de X, las primeras imágenes de los ejercicios de entrenamiento que realizaron estos días en el país Caribe.

Las imágenes difundidas se tratan de dos fotografías en las que se ven a las aeronaves militares V-22 Osprey.

La sede diplomática aseguró en la publicación que los ejercicios de entrenamiento fueron un trabajo en conjunto entre el Comando Sur de Estados Unidos y la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago.

Y que se hicieron en “entornos urbanos como rurales, con operaciones programadas durante el día y la noche”.

“Varios de estos ejercicios incorporan helicópteros de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines”, añade la publicación.

Esto se da luego de que desde el gobierno de Trinidad y Tobago se negara que Trump le haya solicitado usar el archipiélago para "lanzar ataques contra Venezuela".

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aliada del presidente Donald Trump, negó que Washington le haya solicitado usar el archipiélago para lanzar ataques a territorio venezolano.

Las declaraciones de la premier se dan en plenos ejercicios militares de marines estadounidenses en su país, mismos que provocaron una oleada de teorías sobre un eventual operativo en suelo venezolano.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe como parte de su lucha contra el narcotráfico y los carteles de la droga como el Cartel de los Soles.