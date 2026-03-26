"Están presionando a la gente a que vote por el Pacto Histórico a punta de fusil": candidato Abelardo de la Espriella en NTN24

Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de la República de Colombia, dijo en El Informativo de NTN24 que el dinero público está siendo utilizado en "movilizar a la gente a favor de Iván Cepeda", candidato de la izquierda, y advirtió sobre una presunta situación que estaría ocurriendo en algunas zonas del país.

"En las regiones donde hay presencia del narcoterrorismo están presionando a la gente para que vote por el Pacto Histórico a punta de fusil. En las ciudades donde mandan las bandas criminales, que son socias también del Gobierno de Petro, están haciendo lo propio con los votantes", indicó el aspirante presidencial.

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Para de la Espriella la carrera presidencial es, a su vez, "una pelea muy desigual", pero considera que "hay que darla con ardentía".

"Confío que con la ayuda de Dios cese pronto la horrible noche y venga el futuro, la luz, el desarrollo, la seguridad y el progreso para nuestra amada Colombia", apuntó.

Las declaraciones del candidato presidencial se dan en medio de una fuerte polémica desatada luego de que la congresista Sandra Ramírez fuera elegida como vicepresidenta de la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República de Colombia.

Ramírez, cabe resaltar, fue integrante del grupo criminal y terrorista de las FARC, por lo que se le atribuye responsabilidad de incontables e indescriptibles violaciones a los derechos humanos de cientos de miles de colombianos.

"Es precisamente eso lo que hay que cambiar. Aquí hay una subversión de los valores, una criminal de lesa humanidad que tiene sus manos sucias de sangre, que no ha reparado a las víctimas, que no ha dicho la verdad, hoy encabeza una comisión de derechos humanos. En la era del tigre, en mi gobierno, eso se acaba", expresó de la Espriella.

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"Bandidos como Sandra Ramírez y demás miembros de grupos narcoterroristas van a terminar en la cárcel como corresponde. Mientras que yo voy a empoderar a los héroes de la patria, que son los miembros de la fuerza pública. Entre todos, entre la fuerza pública y el gobierno, vamos a proteger al ciudadano de bien que hace grande a Colombia levantándose todos los días a trabajar", adelantó.