Uzbekistán, rival de Colombia, es la primera selección en publicar su lista de preseleccionados para el Mundial

Con la finalidad de dejar huella en su primera Copa del Mundo, la selección de Uzbekistán anunció el inicio de trabajos de cara a su participación en el certamen mundialista.

A 38 días del inicio del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, el combinado asiático, rival de Colombia en la fase de grupos, se convierte en el primer seleccionado en anunciar la lista de jugadores preseleccionados.

Este martes, el entrenador de ‘Los Lobos Blancos’, dirigidos por el italiano Fabio Cannavaro, entregó la lista preliminar, en la cual el seleccionador tuvo en cuenta a 40 jugadores, con los cuales comenzará a adelantar trabajos previos de cara a su actuación en el certamen mundialista.

En ese sentido, la selección de Uzbekistán informó que los futbolistas elegidos por Cannavaro comenzarán a concentrarse en el Centro Nacional de Fútbol desde el 6 y el 26 de mayo, en Taskent, capital del país, en un campamento con el que busca evaluar el rendimiento tanto físico como futbolístico del grupo.

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Asimismo, señalaron que en medio de este periodo de preparación a lugar de concentración adelantarán encuentros de preparación a puerta cerrada contra clubes de la Superliga local.

Esta convocatoria es anunciada un día después de que finalizara la fecha 15 del fútbol uzbeko, que se tomará una pausa de más de dos meses teniendo el desarrollo de la Copa del Mundo.

Los trabajos de preparación previos al inicio tienen como finalidad consolidar el esquema táctico de la selección asiática que enfrente a rivales de alto nivel por el grupo K del Mundial, en que se medirá a Colombia, Portugal y República Democrática del Congo.

Jugadores de ‘Los Lobos Blancos’ a tener en cuenta

Dentro de los nombres destacados dentro de la convocatoria de Fabio Cannavaro se encuentran el delantero Eldor Shomurodov, uno de los futbolistas más destacados del plantel por su amplia trayectoria internacional.

Shomurodov, quien actualmente milita en el Estambul Başakşehir F. K. de Turquía, viene desarrollando una gran actuación con su equipo, con el que suma un total de 20 anotaciones en la vigente temporada.

Otras de las caras a tener en cuenta es el también atacante Igor Sergeev, quien es una de las figuras destacadas en la Superliga de Uzbekistán.

Asimismo, se encuentran el joven defensor del Manchester City, Abdukodir Khusanov, y Abbosbek Fayzullaev, del İstanbul Başakşehir, ambos considerados como promesas de ‘Los Lobos Blancos’.

Cabe destacar que de los 40 convocados, tan solo 10 de ellos juegan en fútbol internacional; los demás participan en la Superliga local.

Así será el calendario de la selección de Uzbekistán