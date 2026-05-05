NTN24
Martes, 05 de mayo de 2026
Martes, 05 de mayo de 2026
Khojiakbar Alijonov, defensor de la selección de Uzbekistán - Foto: AFP
Khojiakbar Alijonov, defensor de la selección de Uzbekistán - Foto: AFP
Uzbekistán

Uzbekistán, rival de Colombia, es la primera selección en publicar su lista de preseleccionados para el Mundial

mayo 5, 2026
Por: Natalya Baquero González
Este martes, el entrenador de ‘Los Lobos Blancos’, el italiano Fabio Cannavaro, entregó la lista preliminar de 40 jugadores.

Con la finalidad de dejar huella en su primera Copa del Mundo, la selección de Uzbekistán anunció el inicio de trabajos de cara a su participación en el certamen mundialista.

A 38 días del inicio del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, el combinado asiático, rival de Colombia en la fase de grupos, se convierte en el primer seleccionado en anunciar la lista de jugadores preseleccionados.

Este martes, el entrenador de ‘Los Lobos Blancos’, dirigidos por el italiano Fabio Cannavaro, entregó la lista preliminar, en la cual el seleccionador tuvo en cuenta a 40 jugadores, con los cuales comenzará a adelantar trabajos previos de cara a su actuación en el certamen mundialista.

En ese sentido, la selección de Uzbekistán informó que los futbolistas elegidos por Cannavaro comenzarán a concentrarse en el Centro Nacional de Fútbol desde el 6 y el 26 de mayo, en Taskent, capital del país, en un campamento con el que busca evaluar el rendimiento tanto físico como futbolístico del grupo.

o

Asimismo, señalaron que en medio de este periodo de preparación a lugar de concentración adelantarán encuentros de preparación a puerta cerrada contra clubes de la Superliga local.

Esta convocatoria es anunciada un día después de que finalizara la fecha 15 del fútbol uzbeko, que se tomará una pausa de más de dos meses teniendo el desarrollo de la Copa del Mundo.

Los trabajos de preparación previos al inicio tienen como finalidad consolidar el esquema táctico de la selección asiática que enfrente a rivales de alto nivel por el grupo K del Mundial, en que se medirá a Colombia, Portugal y República Democrática del Congo.

Jugadores de ‘Los Lobos Blancos’ a tener en cuenta

Dentro de los nombres destacados dentro de la convocatoria de Fabio Cannavaro se encuentran el delantero Eldor Shomurodov, uno de los futbolistas más destacados del plantel por su amplia trayectoria internacional.

Shomurodov, quien actualmente milita en el Estambul Başakşehir F. K. de Turquía, viene desarrollando una gran actuación con su equipo, con el que suma un total de 20 anotaciones en la vigente temporada.

o

Otras de las caras a tener en cuenta es el también atacante Igor Sergeev, quien es una de las figuras destacadas en la Superliga de Uzbekistán.

Asimismo, se encuentran el joven defensor del Manchester City, Abdukodir Khusanov, y Abbosbek Fayzullaev, del İstanbul Başakşehir, ambos considerados como promesas de ‘Los Lobos Blancos’.

Cabe destacar que de los 40 convocados, tan solo 10 de ellos juegan en fútbol internacional; los demás participan en la Superliga local.

Así será el calendario de la selección de Uzbekistán

  • Sábado 17 de junio – Fecha 1
    Uzbekistán vs. Colombia / Hora: 9:00 p.m. (hora de Colombia).
  • Martes 23 de junio – Fecha 2
    Portugal vs. Uzbekistán / Hora: 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • Sábado 27 de junio – Fecha 3
    República Democrática del Congo vs. Uzbekistán / Hora: 6:30 p.m. (hora de Colombia).

Temas relacionados:

Uzbekistán

Copa del Mundo

Mundial 2026

Selección Colombia

Convocatoria

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un engaño lo que está pasando": presidente de la Federación Médica Venezolana sobre el paradero desconocido de 71 toneladas de medicamentos enviados por EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se va a reanudar la guerra": experto ante advertencia de Trump al régimen de Irán con nuevo 'Proyecto Libertad' para abrir el estrecho de Ormuz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“La captura de Maduro fue sensacional, pero aún estamos esperando la estrategia para una transición democrática”: advierte exembajador James Story

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

María Corina Machado respondió en NTN24 a las incendiarias declaraciones de Jorge Rodríguez contra los venezolanos en el exilio que han huido del régimen

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Transición democrática

"Es un momento sumamente delicado, hay que tener un poco de paciencia": subsecretario de Estado a NTN24 sobre incertidumbre por futuro de la transición democrática en Venezuela

Foto: AFP
Régimen cubano

EE. UU. revela impresionante video de aviones de guerra en el USS Abraham Lincoln, que sería enviado a Cuba

Presos políticos en Venezuela - Archivo
Regimen chavista

"Le pusieron una capucha y se lo llevaron": grave denuncia de madre de joven arrestado arbitrariamente por el régimen de Venezuela por segunda vez

Delcy Rodríguez - Donald Trump (AFP)
James Story

“La captura de Maduro fue sensacional, pero aún estamos esperando la estrategia para una transición democrática”: advierte exembajador James Story

Crisis hospitalaria en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Crisis en Venezuela

"Es un engaño lo que está pasando": presidente de la Federación Médica Venezolana sobre el paradero desconocido de 71 toneladas de medicamentos enviados por EE. UU.

Más de Deportes

Ver más
Futbolistas Selección de Argentina - Foto: AFP
Selección Argentina

Figura clave de la selección de Argentina se lesionó y su participación en la Copa del Mundo está en duda

Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield y la selección Colombia - Foto: AFP
portero

Vélez Sarsfield ejecutará la opción de compra por el arquero de la selección Colombia, Álvaro Montero

Entrenador brasileño - Foto EFE
Corinthians

Este es el entrenador que sustituirá a Dorival Junior en el banquillo de Corinthians poco antes del inicio de la Libertadores

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: AFP
Banco Central de Venezuela

Estados Unidos contrata firma para auditar uso de recursos venezolanos: "Trump confía, pero no demasiado"

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

María Corina Machado recibirá la Llave de Oro del ayuntamiento de Madrid en su visita a España

Capturas de pantalla de video de una mujer dando dinero a policías venezolanos en Ciudad Bolívar - Instagram
Crisis en Venezuela

La historia sin fin: graban a policías venezolanos presuntamente aceptando sobornos y pidiendo "para el refresco" en una alcabala

Alias 'Calarcá' logró duplicar su poder criminal mientras el Gobierno Petro suspendió su captura - Foto EFE
Colombia

Impunidad total: alias 'Calarcá' logró duplicar su poder criminal mientras el Gobierno Petro suspendió su captura

Carro de valores atropella a dos mujeres en Chile / FOTO: Captura de pantalla
Chile

En video quedó registrado el momento en que un carro de valores atropella a dos mujeres y casi les pasa por encima

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el Estrecho de Ormuz - Fotos: EFE
estrecho de Ormuz

La compleja situación en el estrecho de Ormuz a falta de dos días para que venza el nuevo plazo de Trump al régimen iraní: "Hay una presión real sobre Irán"

Departamento del Tesoro de EE. UU. - Foto EFE
Departamento del Tesoro

Estados Unidos sanciona a red que vinculó con el reclutamiento de exmilitares colombianos para el conflicto en Sudán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre