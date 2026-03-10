NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Elecciones en Colombia

Elecciones en Colombia: candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda hicieron oficial sus fórmulas vicepresidenciales

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella - AFP
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella - AFP
Los comicios en el país latinoamericano se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo.

Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de Colombia, hizo oficial su fórmula vicepresidencial de cara a los comicios previstos para desarrollarse el próximo mes de mayo.

Mediante su cuenta oficial de X, De la Espriella anunció que el exministro José Manuel Restrepo será su compañero en la carrera por la presidencia del país.

“La elección de mi vicepresidente no ha obedecido a un cálculo político ni a una recomendación de nadie, es más no hay amiguismos en dicha decisión, porque he visto a mi fórmula cuatro veces en la vida”, comentó el candidato presidencial en un video compartido en la red social.

Y añadió: “A pesar de ello, desde el primer momento en que anuncié mi aspiración tuve claro que un académico reputado, economista excelso, exministro muy bien calificado y técnico excepcional será, sin duda, el mejor compañero de viaje en esta justa patriótica por la libertad, la democracia y la institucionalidad”.

En el mismo video, De la Espriella interactuó con Restrepo, quien dijo que se une a la campaña política “para recuperar la esperanza, para construir consensos con quienes piensan distinto y para inyectar experiencia, madurez y conocimiento”.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se medirán en las elecciones presidenciales de Colombia por el movimiento político “Defensores de la Patria”.

Otro aspirante que también anunció su fórmula vicepresidencial fue el candidato del oficialismo Iván Cepeda Castro, quien informó al país que la líder indígena Aída Quilcué lo acompañará en su carrera por la Presidencia del País.

“Aída me ha hecho el honor de aceptar esta invitación y aceptarla al Pacto Histórico, así que juntos vamos a recorrer este camino”, dijo Cepeda en un video en X.

La primera vuelta presidencial en Colombia está prevista para el domingo 31 de mayo de 2026.

 

