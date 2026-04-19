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Domingo, 19 de abril de 2026
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Bogotá

Luto en la producción de ‘Sin senos sí hay Paraíso 4’: Dos personas del equipo murieron y otra está grave en un hospital tras un ataque con cuchillo

abril 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Cámara de grabación - Foto de referencia: Pexels
Cámara de grabación - Foto de referencia: Pexels
De acuerdo con las autoridades, entre los fallecidos hay dos miembros de la producción y el atacante.

Una tragedia ocurrió en la producción de ‘Sin senos sí hay Paraíso 4’ en Bogotá, Colombia. Un hombre atacó con un cuchillo a una persona cerca de donde estaban grabando en el sector del Parque Nacional Oriental, desatando una riña que dejó tres muertos, incluidos miembros de la producción.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en horas de la tarde cuando el equipo de la famosa serie adelantaba labores de rodaje. El atacante arremetió con un arma cortopunzante a una de las personas presentes y esto terminó en una riña donde fallecieron dos personas del equipo de trabajo y el atacante.

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El agresor resultó herido de gravedad en el intento por detenerlo, pero en ese momento alcanzó apuñalar a dos personas, quienes posteriormente murieron. En total hubo tres fallecidos, uno herido de gravedad que se recupera en el hospital San Ignacio y cuatro detenidos.

Las personas que hacían parte del equipo de trabajo de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ que fallecieron fueron Nicolás Perdomo, de 23 años, y uno de los conductores de los camiones de la producción, Henry Benavides.

Si bien algunos testigos de lo ocurrido señalan que todo se desencadenó por un intento de robo, ya que personas con cuchillo intentaron llevarse uno de los camiones con equipos de grabación, la policía señala que no habría sido por este motivo, sino por un ataque con cuchillo a una persona, que hizo que la gente de la producción reaccionara y fuera a perseguir al atacante.

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Los hechos han generado el repudió del gremio del cine y la televisión colombiana, quienes se han pronunciado en sus redes sociales por lo ocurrido. Actores y actrices de la famosa producción como Gregorio Pernia, Carmen Villalobos y Majida Issa manifestaron su rechazo a estos hechos y enviaron condolencias a la familia de las víctimas.

El Sindicato Gremial Audiovisual de Colombia también se pronunció ante la tragedia y pidió seguridad en los sets de grabación y la protección de todos los trabajadores.

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