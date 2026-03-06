NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Viernes, 06 de marzo de 2026
Ecuador

El Comando Sur de Estados Unidos atacó junto a Ecuador un campamento de las disidencias de las Farc: informes dicen que el impacto fue cerca de Colombia

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Informes de prensa precisaron que el ataque habría sido contra un campamento de un grupo disidente de la exguerrilla de las Farc.

El Comando Sur de Estados Unidos informó mediante una publicación en sus redes sociales que atacó, este martes 6 de marzo, a una organización terrorista designada en Ecuador. Informes de prensa precisaron que el ataque habría sido contra un campamento de un grupo disidente de la exguerrilla de las Farc cerca de Colombia.

“Por orden del secretario de Guerra, el comandante general Francis L. Donovan ordenó a la fuerza conjunta apoyar a las fuerzas ecuatorianas que realizan operaciones cinéticas letales contra organizaciones terroristas designadas en Ecuador el 6 de marzo”, indicó el Comando en X.

o

Mencionó además que “estamos avanzando junto a nuestros socios en la lucha contra el narcoterrorismo”. “Felicito a nuestras fuerzas conjuntas y a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas por la exitosa operación contra los narcoterroristas en Ecuador”, indicó

“Esta acción colaborativa y decisiva es un éxito estratégico para todas las naciones del hemisferio occidental comprometidas con la lucha contra el narcoterrorismo”, concluyó el mensaje del Comando Sur atribuido al general Donovan.

Temas relacionados:

Ecuador

Estados Unidos

Ataque

Comando Sur

Jefe del Comando Sur

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué significa que EE. UU. y Venezuela restablezcan relaciones diplomáticas?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hemos solicitado al Ministerio de Defensa de Colombia que se hagan despliegues de seguridad de área extensa": coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE sobre los comicios del 8 de marzo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Actualidad

Ver más
Tareck El Aissami y Samark José López - Fotos: ICE
Tareck El Aissami

Fiscal del régimen confirma que Tareck El Aissami y Samark José López están capturados, como dice ICE, pero en Venezuela

Foto @Boeing
América Latina

Boeing apuesta por América Latina en acuerdo estratégico con la Universidad Ben-Gurión sobre seguridad aeroespacial

Donald Trump y sus funcionarios - Foto Casa Blanca
Ataque al régimen de Irán

Al igual que la operación para capturar a Maduro en Venezuela, Trump siguió de cerca la "Operación Furia Épica" contra el régimen de Irán

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Messi y David Vélez | Fotos AFP
Estadios

El banquero colombiano David Vélez se queda con el nuevo estadio del Inter Miami donde juega Lionel Messi

Tareck El Aissami y Samark José López - Fotos: ICE
Tareck El Aissami

Fiscal del régimen confirma que Tareck El Aissami y Samark José López están capturados, como dice ICE, pero en Venezuela

Teófilo Gutiérrez | Foto: EFE
Futbolistas

De las canchas a las tarimas: Teófilo Gutiérrez estrenó su tema musical 'La Mochila Azul'

Foto @Boeing
América Latina

Boeing apuesta por América Latina en acuerdo estratégico con la Universidad Ben-Gurión sobre seguridad aeroespacial

Donald Trump y sus funcionarios - Foto Casa Blanca
Ataque al régimen de Irán

Al igual que la operación para capturar a Maduro en Venezuela, Trump siguió de cerca la "Operación Furia Épica" contra el régimen de Irán

Ataques al régimen de Irán - EFE
Ataque al régimen de Irán

Venezuela se pronuncia sobre ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán

Petróleo venezolano (EFE)
Administración Trump

Venezuela reanudó las exportaciones de crudo diluido tras pausa de 15 meses, según Reuters

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre