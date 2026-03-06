El Comando Sur de Estados Unidos atacó junto a Ecuador un campamento de las disidencias de las Farc: informes dicen que el impacto fue cerca de Colombia

El Comando Sur de Estados Unidos informó mediante una publicación en sus redes sociales que atacó, este martes 6 de marzo, a una organización terrorista designada en Ecuador. Informes de prensa precisaron que el ataque habría sido contra un campamento de un grupo disidente de la exguerrilla de las Farc cerca de Colombia.

“Por orden del secretario de Guerra, el comandante general Francis L. Donovan ordenó a la fuerza conjunta apoyar a las fuerzas ecuatorianas que realizan operaciones cinéticas letales contra organizaciones terroristas designadas en Ecuador el 6 de marzo”, indicó el Comando en X.

Mencionó además que “estamos avanzando junto a nuestros socios en la lucha contra el narcoterrorismo”. “Felicito a nuestras fuerzas conjuntas y a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas por la exitosa operación contra los narcoterroristas en Ecuador”, indicó

“Esta acción colaborativa y decisiva es un éxito estratégico para todas las naciones del hemisferio occidental comprometidas con la lucha contra el narcoterrorismo”, concluyó el mensaje del Comando Sur atribuido al general Donovan.