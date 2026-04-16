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Jueves, 16 de abril de 2026
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Elon Musk

Elon Musk presenta en impresionante video las primeras pruebas del "objeto móvil más poderoso jamás construido": el cohete Super Heavy V3

abril 16, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Cohete Super Heavy V3 | Foto @SpaceX
Cohete Super Heavy V3 | Foto @SpaceX
La astronave tiene una altura superior a los 72 metros y está diseñado para ser 100% reutilizable.

El Cohete Super Pesado Starship de SpaceX es el cohete más alto y potente jamás construido, funciona con 33 motores Raptor que utilizan metano subenfriado y oxigeno líquido, proporcionando un empuje masivo.

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A través de la red social X, la organización del magnate Elon Musk, SpaceX, publicó un video de la primera prueba estática de ignición del motor 33 para el cohete Super Heavy V3.

Reposteando el video, Musk aseguró que este es el “Cohete Super Pesado Starship, el objeto móvil más poderoso jamás construido con diferencia”.

Y es que esta astronave tiene una mayor capacidad propelente, 12% más que el cohete V2, asimismo, una estructura más ligera.

Su composición es muy amigable con el medio ambiente, ya que fue diseñado para ser 100% reutilizable, entre sus capacidades más destacadas se encuentran:

  • Altura superior a los 72 metros, con un diámetro de 9 metros en ambas etapas, y con una masa en seco aproximada entre un 20% y 30%, marcando un aumento significativo en la capacidad de carga útil.
  • Está equipado con 33 motores Raptor 3, que le permite tener un mayor empuje y una eficiencia mejorada al operar con una mayor presión en la cámara de combustión.
  • Los cambios aerodinámicos ostentan una reducción de solo tres aletas de rejilla, esto para darle una mayor estabilidad y eficiencia durante el descenso.
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  • Supera el empuje de 73,5 MN de las versiones anteriores, por lo que esta optimizado con plataformas de lanzamiento con sistemas de inundación de agua para gestionar la inmensa potencia del despegue.

Con esta increíble creación, Musk, ha establecido diferentes pruebas de aeronaves y satélites. Actualmente, cuenta con más de 10.000 satélites en funcionamiento en el espacio desde comienzos del 2026.

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