Estas son las aerolíneas que han anunciado recientemente la cancelación de nuevos vuelos por el conflicto en Medio Oriente

Los viajes aéreos mundiales siguen gravemente afectados y muchas personas aún no pueden volar según lo previsto a sus destinos después de que el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán obligara al cierre de importantes centros de conexión en Medio Oriente, como Dubái, Doha y Abu Dabi.

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el lunes que Estados Unidos estaba teniendo "buenas y productivas" conversaciones con el régimen de Irán y anunció un cese de ataques por cinco días, el régimen iraní lanzó una nueva ofensiva de misiles contra Israel el martes.

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Entretanto y a pesar de las señales diplomáticas desde la administración en la Casa Blanca, no se han registrado señales de que el conflicto disminuyera en el Golfo ni en el Líbano, por lo que las aerolíneas continúan cancelando sus operaciones.

A continuación, se muestran las últimas novedades sobre vuelos, en orden alfabético: