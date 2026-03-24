NTN24
Martes, 24 de marzo de 2026
Martes, 24 de marzo de 2026
Vuelos cancelados

Estas son las aerolíneas que han anunciado recientemente la cancelación de nuevos vuelos por el conflicto en Medio Oriente

marzo 24, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Vuelos cancelados - Foto Canva de referencia
Vuelos cancelados - Foto Canva de referencia
Varias empresas de transporte aéreo comercial volvieron a suspender sus operaciones tras los ataques reportados entre el suroeste de Asia y el noreste de África.

Los viajes aéreos mundiales siguen gravemente afectados y muchas personas aún no pueden volar según lo previsto a sus destinos después de que el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán obligara al cierre de importantes centros de conexión en Medio Oriente, como Dubái, Doha y Abu Dabi.

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el lunes que Estados Unidos estaba teniendo "buenas y productivas" conversaciones con el régimen de Irán y anunció un cese de ataques por cinco días, el régimen iraní lanzó una nueva ofensiva de misiles contra Israel el martes.

o

Entretanto y a pesar de las señales diplomáticas desde la administración en la Casa Blanca, no se han registrado señales de que el conflicto disminuyera en el Golfo ni en el Líbano, por lo que las aerolíneas continúan cancelando sus operaciones.

A continuación, se muestran las últimas novedades sobre vuelos, en orden alfabético:

  • Aegean Airlines: La mayor aerolínea griega ha cancelado los vuelos a Tel Aviv, Beirut y Amán hasta el 22 de abril, y a Erbil y Bagdad hasta el 24 de mayo. Los vuelos a Dubái se han cancelado hasta el 19 de abril y a Riad hasta el 18 de abril.
  • Aérebo: La aerolínea letona airBaltic anunció la cancelación de todos los vuelos a Tel Aviv hasta el 29 de abril. Asimismo, todos los vuelos a Dubái permanecen cancelados hasta el 24 de octubre.
  • Air Canada: La aerolínea canadiense canceló todos los vuelos a Tel Aviv hasta el 2 de mayo y a Dubái hasta el 28 de marzo.
  • Air Europa: La aerolínea española ha cancelado todos los vuelos a Tel Aviv hasta el 10 de abril.
  • Air France KLM: Air France pospuso todos los vuelos a Tel Aviv y Beirut hasta el 4 de abril y los vuelos a Dubái y Riad hasta el 31 de marzo, así como la salida del 1 de abril desde Dubái. Suspendió además los vuelos a Riad, Dammam y Dubái hasta el 17 de mayo y a Tel Aviv hasta el 11 de abril.
  • Cathay Pacific: La aerolínea de Hong Kong ha cancelado todos los vuelos de pasajeros a Dubái y Riad hasta el 31 de mayo. Para hacer frente al aumento de la demanda hacia Europa, operará tres vuelos de ida y vuelta adicionales a París y Zúrich, y ofrecerá asientos adicionales en 13 vuelos ya existentes a Londres durante el mes de abril.
  • Delta: Esta aerolínea de Estados Unidos canceló sus vuelos entre Nueva York y Tel Aviv hasta el 31 de mayo y los vuelos entre Tel Aviv y Nueva York hasta el 1 de junio. La reanudación de su ruta Atlanta-Tel Aviv se retrasó con los vuelos a Tel Aviv suspendidos hasta el 4 de agosto y desde Tel Aviv hasta el 5 de agosto.
  • El Al Israel Airlines: La aerolínea israelí está limitada a 15 vuelos de salida por día, con un máximo de 50 pasajeros por vuelo, y operará un número reducido de vuelos a varios destinos clave.
  • Emirates: La aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos anunció que operaría con un programa de vuelos reducido tras la reapertura parcial del espacio aéreo regional.
  • Etihad Airways: La aerolínea emiratí anunció que opera un programa limitado de vuelos comerciales entre Abu Dabi y algunos destinos seleccionados.
  • Finnair: La aerolínea finlandesa ha cancelado sus vuelos a Dubái hasta el 29 de marzo y sus vuelos a Doha hasta el 2 de julio, al tiempo que continúa evitando el espacio aéreo de Irak, Irán, Siria e Israel.
  • Flynas: La aerolínea saudí de bajo coste Flynas prorrogó la suspensión de sus vuelos a Dubái, Abu Dabi, Sharjah, Doha, Baréin, Kuwait, Irak y Siria hasta el 31 de marzo.
  • IAG: British Airways, propiedad de IAG, ha extendido la cancelación de vuelos a Amán, Baréin, Dubái y Tel Aviv hasta el 31 de mayo y a Doha hasta el 30 de abril, al tiempo que ha añadido vuelos a Bangkok y Singapur. Los vuelos a Abu Dabi permanecen suspendidos hasta finales de este año.
  • Índigo: La aerolínea india ha suspendido sus operaciones a Doha, Kuwait, Bahréin, Dammam, Fujairah, Ras Al Khaimah y Sharjah hasta el 28 de marzo.
  • Japan Airlines: Japan Airlines suspendió los vuelos regulares entre Tokio y Doha hasta el 31 de marzo y los vuelos entre Doha y Tokio hasta el 1 de abril.
  • LOT: La aerolínea polaca anunció la cancelación de todos sus vuelos a Dubái hasta el 28 de marzo y a Tel Aviv hasta el 31 de mayo. Asimismo, canceló los vuelos a Riad hasta el 30 de abril y a Beirut del 31 de marzo al 30 de abril.
  • Lufthansa Group: Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways y Edelweiss han suspendido los vuelos a Dubái y Tel Aviv hasta el 31 de mayo, y a Abu Dabi, Amán, Beirut, Dammam, Riad, Erbil, Mascate y Teherán hasta el 24 de octubre. Lufthansa Cargo mantiene la misma política, salvo la suspensión de vuelos a Tel Aviv, que se extenderá hasta el 30 de abril.
  • Malaysia Airlines: La aerolínea malasia ha suspendido todos los vuelos a Doha hasta el 15 de abril.
  • Norwegian Air: La aerolínea de bajo coste ha aplazado el lanzamiento de sus vuelos a Tel Aviv y Beirut del 1 al 4 de abril, respectivamente, hasta el 15 de junio. Además de cancelar todos los vuelos a Dubái hasta el 8 de abril.
  • Pegasus Airlines: La aerolínea turca Pegasus Airlines rescindió sus vuelos a Irán, Irak, Amán, Beirut, Kuwait, Baréin, Doha, Dammam, Dubái, Abu Dabi y Sharjah hasta el 13 de abril. Los vuelos a Riad fueron cancelados hasta el 1 de abril.
  • Qatar Airways: La aerolínea anunció que operará un número limitado y revisado de vuelos hasta el 28 de marzo.
  • Singapore Airlines: La aerolínea prorrogó la suspensión de sus vuelos entre Singapur y Dubái hasta el 30 de abril, al tiempo que añadió servicios en las rutas Singapur-Londres Gatwick y Singapur-Melbourne desde finales de marzo hasta el 24 de octubre para satisfacer la mayor demanda.
  • Turkish Airlines: Turkish Airlines ha cancelado la mayoría de sus vuelos a Oriente Medio hasta finales de marzo. SunExpress, su empresa conjunta con Lufthansa, ha cancelado los vuelos a Dubái hasta el 6 de abril y a Baréin hasta el 30 de abril.
  • Wizz Air: Esta aerolínea de bajo coste suspendió los vuelos a Israel hasta el 29 de marzo, y a Dubái, Abu Dabi, Amán y Yeda desde destinos de Europa continental hasta mediados de septiembre.

Temas relacionados:

Vuelos cancelados

Aerolíneas

Medio Oriente

Ataque al régimen de Irán

Misiles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué tan devastado está el régimen de Irán tras tres semanas de la operación "Furia Épica" de Estados Unidos e Israel?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hoy lo que vivimos los venezolanos son sueldos de hambre": exprisionero político sobre las manifestaciones de los trabajadores para pedir un salario digno

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Delcy Rodríguez anunció un plan de "ahorro de energía" porque "rayos de Sol caerán directamente sobre Venezuela"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Régimen venezolano saquea casa de esposa de Miguel Henrique Otero sin orden judicial en Caracas: "en el tribunal actúan como vándalos"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Coronel en retiro asegura que Irán, Hezbolá y Hamás "usaron a Venezuela como un trampolín para entrar a Estados Unidos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Videos

Ver más
Robert Mueller, exdirector del FBI. (EFE)
Mueller

Murió Robert Mueller, exdirector de FBI: qué legado deja y por qué Trump dijo que le "alegra" su muerte

Diosdado Cabello - Foto: EFE
Diosdado Cabello

¿Intocable?: "Diosdado Cabello va a caer, desde 2025 busca desesperado comunicación con Washington"

Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, según The New York Times

Nicolás Maduro, dictador venezolano
Nicolás Maduro

Defensa de Maduro y Cilia Flores pide nuevamente que se desestime completamente su caso penal alegando "violación a los derechos constitucionales"

Foto: EFE - FDI
Ataque al régimen de Irán

Régimen iraní confirma que fue abatido Ali Mohammad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución

Más de Actualidad

Ver más
Buque petrolero - Foto de referencia: Pexels
estrecho de Ormuz

Régimen de Irán advierte que bloqueará completamente el estrecho de Ormuz si EE. UU. ataca sus centrales eléctricas

Juan Pablo Guanipa, dirigente venezolano - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

"Mucho del miedo que persiste tiene que ver con ese personaje": Juan Pablo Guanipa dice que salida de Diosdado Cabello sería "buena noticia" tras destitución de Padrino López

Gustavo Enrique González López - AFP
Vladimir Padrino

"Parece más un ajuste de cuentas entre bandas": Lorent Saleh sobre llegada de Gustavo González al Ministerio de Defensa del régimen en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Buque petrolero - Foto de referencia: Pexels
estrecho de Ormuz

Régimen de Irán advierte que bloqueará completamente el estrecho de Ormuz si EE. UU. ataca sus centrales eléctricas

Juan Pablo Guanipa, dirigente venezolano - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

"Mucho del miedo que persiste tiene que ver con ese personaje": Juan Pablo Guanipa dice que salida de Diosdado Cabello sería "buena noticia" tras destitución de Padrino López

Gustavo Enrique González López - AFP
Vladimir Padrino

"Parece más un ajuste de cuentas entre bandas": Lorent Saleh sobre llegada de Gustavo González al Ministerio de Defensa del régimen en Venezuela

Perkins Rocha | Foto: EFE
Perkins Rocha

"Debería de estar en libertad plena en este momento": Omar Mora Tosta, abogado de Perkins Rocha, habla del caso que indigna a Venezuela

Gustavo Puerta, mediocampista de la selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

“Es una ilusión, es un sueño de niño jugar un Mundial”: el anhelo de Gustavo Puerta con la selección Colombia

Accidente entre un avión y un camión de bomberos | Foto: EFE
Accidente

Aeropuerto de Nueva York permanece cerrado tras grave choque entre un avión y un camión de bomberos que dejó dos muertos y decenas de heridos

Elon Musk | Foto AFP
Elon Musk

Elon Musk anunció ambicioso proyecto para la fabricación de chips de inteligencia artificial y robótica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre