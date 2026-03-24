Estas son las aerolíneas que han anunciado recientemente la cancelación de nuevos vuelos por el conflicto en Medio Oriente
Los viajes aéreos mundiales siguen gravemente afectados y muchas personas aún no pueden volar según lo previsto a sus destinos después de que el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán obligara al cierre de importantes centros de conexión en Medio Oriente, como Dubái, Doha y Abu Dabi.
Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el lunes que Estados Unidos estaba teniendo "buenas y productivas" conversaciones con el régimen de Irán y anunció un cese de ataques por cinco días, el régimen iraní lanzó una nueva ofensiva de misiles contra Israel el martes.
Entretanto y a pesar de las señales diplomáticas desde la administración en la Casa Blanca, no se han registrado señales de que el conflicto disminuyera en el Golfo ni en el Líbano, por lo que las aerolíneas continúan cancelando sus operaciones.
A continuación, se muestran las últimas novedades sobre vuelos, en orden alfabético:
- Aegean Airlines: La mayor aerolínea griega ha cancelado los vuelos a Tel Aviv, Beirut y Amán hasta el 22 de abril, y a Erbil y Bagdad hasta el 24 de mayo. Los vuelos a Dubái se han cancelado hasta el 19 de abril y a Riad hasta el 18 de abril.
- Aérebo: La aerolínea letona airBaltic anunció la cancelación de todos los vuelos a Tel Aviv hasta el 29 de abril. Asimismo, todos los vuelos a Dubái permanecen cancelados hasta el 24 de octubre.
- Air Canada: La aerolínea canadiense canceló todos los vuelos a Tel Aviv hasta el 2 de mayo y a Dubái hasta el 28 de marzo.
- Air Europa: La aerolínea española ha cancelado todos los vuelos a Tel Aviv hasta el 10 de abril.
- Air France KLM: Air France pospuso todos los vuelos a Tel Aviv y Beirut hasta el 4 de abril y los vuelos a Dubái y Riad hasta el 31 de marzo, así como la salida del 1 de abril desde Dubái. Suspendió además los vuelos a Riad, Dammam y Dubái hasta el 17 de mayo y a Tel Aviv hasta el 11 de abril.
- Cathay Pacific: La aerolínea de Hong Kong ha cancelado todos los vuelos de pasajeros a Dubái y Riad hasta el 31 de mayo. Para hacer frente al aumento de la demanda hacia Europa, operará tres vuelos de ida y vuelta adicionales a París y Zúrich, y ofrecerá asientos adicionales en 13 vuelos ya existentes a Londres durante el mes de abril.
- Delta: Esta aerolínea de Estados Unidos canceló sus vuelos entre Nueva York y Tel Aviv hasta el 31 de mayo y los vuelos entre Tel Aviv y Nueva York hasta el 1 de junio. La reanudación de su ruta Atlanta-Tel Aviv se retrasó con los vuelos a Tel Aviv suspendidos hasta el 4 de agosto y desde Tel Aviv hasta el 5 de agosto.
- El Al Israel Airlines: La aerolínea israelí está limitada a 15 vuelos de salida por día, con un máximo de 50 pasajeros por vuelo, y operará un número reducido de vuelos a varios destinos clave.
- Emirates: La aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos anunció que operaría con un programa de vuelos reducido tras la reapertura parcial del espacio aéreo regional.
- Etihad Airways: La aerolínea emiratí anunció que opera un programa limitado de vuelos comerciales entre Abu Dabi y algunos destinos seleccionados.
- Finnair: La aerolínea finlandesa ha cancelado sus vuelos a Dubái hasta el 29 de marzo y sus vuelos a Doha hasta el 2 de julio, al tiempo que continúa evitando el espacio aéreo de Irak, Irán, Siria e Israel.
- Flynas: La aerolínea saudí de bajo coste Flynas prorrogó la suspensión de sus vuelos a Dubái, Abu Dabi, Sharjah, Doha, Baréin, Kuwait, Irak y Siria hasta el 31 de marzo.
- IAG: British Airways, propiedad de IAG, ha extendido la cancelación de vuelos a Amán, Baréin, Dubái y Tel Aviv hasta el 31 de mayo y a Doha hasta el 30 de abril, al tiempo que ha añadido vuelos a Bangkok y Singapur. Los vuelos a Abu Dabi permanecen suspendidos hasta finales de este año.
- Índigo: La aerolínea india ha suspendido sus operaciones a Doha, Kuwait, Bahréin, Dammam, Fujairah, Ras Al Khaimah y Sharjah hasta el 28 de marzo.
- Japan Airlines: Japan Airlines suspendió los vuelos regulares entre Tokio y Doha hasta el 31 de marzo y los vuelos entre Doha y Tokio hasta el 1 de abril.
- LOT: La aerolínea polaca anunció la cancelación de todos sus vuelos a Dubái hasta el 28 de marzo y a Tel Aviv hasta el 31 de mayo. Asimismo, canceló los vuelos a Riad hasta el 30 de abril y a Beirut del 31 de marzo al 30 de abril.
- Lufthansa Group: Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways y Edelweiss han suspendido los vuelos a Dubái y Tel Aviv hasta el 31 de mayo, y a Abu Dabi, Amán, Beirut, Dammam, Riad, Erbil, Mascate y Teherán hasta el 24 de octubre. Lufthansa Cargo mantiene la misma política, salvo la suspensión de vuelos a Tel Aviv, que se extenderá hasta el 30 de abril.
- Malaysia Airlines: La aerolínea malasia ha suspendido todos los vuelos a Doha hasta el 15 de abril.
- Norwegian Air: La aerolínea de bajo coste ha aplazado el lanzamiento de sus vuelos a Tel Aviv y Beirut del 1 al 4 de abril, respectivamente, hasta el 15 de junio. Además de cancelar todos los vuelos a Dubái hasta el 8 de abril.
- Pegasus Airlines: La aerolínea turca Pegasus Airlines rescindió sus vuelos a Irán, Irak, Amán, Beirut, Kuwait, Baréin, Doha, Dammam, Dubái, Abu Dabi y Sharjah hasta el 13 de abril. Los vuelos a Riad fueron cancelados hasta el 1 de abril.
- Qatar Airways: La aerolínea anunció que operará un número limitado y revisado de vuelos hasta el 28 de marzo.
- Singapore Airlines: La aerolínea prorrogó la suspensión de sus vuelos entre Singapur y Dubái hasta el 30 de abril, al tiempo que añadió servicios en las rutas Singapur-Londres Gatwick y Singapur-Melbourne desde finales de marzo hasta el 24 de octubre para satisfacer la mayor demanda.
- Turkish Airlines: Turkish Airlines ha cancelado la mayoría de sus vuelos a Oriente Medio hasta finales de marzo. SunExpress, su empresa conjunta con Lufthansa, ha cancelado los vuelos a Dubái hasta el 6 de abril y a Baréin hasta el 30 de abril.
- Wizz Air: Esta aerolínea de bajo coste suspendió los vuelos a Israel hasta el 29 de marzo, y a Dubái, Abu Dabi, Amán y Yeda desde destinos de Europa continental hasta mediados de septiembre.