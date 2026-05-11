James Rodríguez volvió a brillar tras meter estas dos impresionantes asistencias en Estados Unidos y habló de su retiro

El mediocampista colombiano James Rodríguez volvió a brillar y dejó unas pinceladas de gran fútbol en su más reciente partido, disputado el domingo, con su equipo: el Minnesota United FC de Estados Unidos.

Rodríguez logró conectar dos precisos pases que terminaron en goles de sus compañeros en el empate del Minnesota 2 a 2 ante el Austin FC en la jornada 12 de a MLS.

La primera asistencia llegó en el minuto 69. El colombiano pescó un balón por la banda derecha y lanzó un centro perfecto que fue conectado de cabeza por su compañero, el estadounidense Anthony Markanich.

El segundo pase que terminó en gol se dio en el minuto 77. El colombiano recibió un balón dentro del área, se giró y rápidamente soltó de su pierna un balón que transformó en gol el argentino Joaquín Pereyra.

Rodríguez se confesó alegre tras su impresionante actuación que llega a un mes del inicio del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México en el que jugará con la selección Colombia de la que, además, seguramente será su capitán.

“Yo me entreno bien, doy día a día todo lo que tengo”, expresó el volante estrella de la selección cafetera.

También reconoció que tiene “cierta edad” pero que está conforme con lo que aún rinde su organismo. Además, descartó un retiro pronto.

“Tengo cierta edad y tengo que pensar en lo que viene, que serán cosas buenas. Es mentira que haya dicho que me retiro después del Mundial, en su día lo diré, creo que me quedan 2 años más”, mencionó el colombiano a una periodista de la MLS.

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El Mundial empieza exactamente en un mes el próximo 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio.