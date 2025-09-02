"Estas son las consecuencias de aquellos que se atreven a contradecir al régimen": analistas sobre casos de opositores que permanecen encarcelados en Nicaragua

La entrega del cuerpo del opositor Carlos Cárdenas por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras 15 días de desaparición forzada, ha desatado una ola de temor entre las familias de los presos políticos que siguen detenidos en Nicaragua.

Según denuncias del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al menos 73 opositores y críticos del régimen permanecen encarcelados, entre ellos 22 adultos mayores.

Al respecto, Marlon Medina, abogado; Danilo Martínez, nicaragüense exiliado, y Maibort Petit, analista internacional, hablaron en Ángulo de NTN24.

l abogado Marlon Medina señaló que el régimen no solamente quiere enviar un mensaje a la familia de los opositores, sino a toda la sociedad en general.

“Estas son las consecuencias de aquellos que se atreven a contradecir o a no agachar la cabeza", afirmó.

Medina agregó que no le ve "ninguna salida negociada, al menos en el contexto actual que se encuentra Nicaragua".

Por su parte, Danilo Martínez advirtió que el 45% de los presos políticos se encuentran desaparecidos, lo que incrementa "la angustia y desesperación de los familiares".

Asimismo, la analista internacional Maibort Petit criticó la inacción de organismos como la ONU y la OEA frente a estos hechos.

"Hay un reino de impunidad porque hay tentáculos de los regímenes en esas organizaciones que se supone deben defender esto y evitar la impunidad", afirmó.