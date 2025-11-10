Estas son las dos ciudades colombianas destacadas entre las 100 mejores del mundo: otras cinco latinas integran el ranking

Son siete las ciudades latinoamericanas las que se encuentran en el ranking ‘World’s Best Cities 2026’ de la firma internacional Resonance Consultancy.

Este listado se encarga de calificar a las 100 mejores ciudades que superen el millón de habitantes y que ofrezcan las mejores condiciones para vivir, invertir, trabajar y turistear.

Entre la lista, en la que se deben cumplir tres pilares importantes, se encuentran dos ciudades colombianas. Dichas urbes dentro del famoso listado son Bogotá, en el puesto 51, y Medellín en el puesto 76.

Según el listado, Bogotá es una ciudad que se caracteriza por tener una vida nocturna que se fusiona con la habitabilidad las 24 horas.

Además, resaltó la reputación de la capital colombiana “por su vibrante vida nocturna se está extendiendo por todo el mundo, con locales que abren hasta altas horas de la madrugada —desde la Zona T hasta el circuito de megaclubes de Chapinero— que le han valido a la ciudad el puesto número 8 en el ranking de Vida Nocturna”.

“Esta actividad ininterrumpida también le otorga a la ciudad el puesto número 25 en el ranking de Teatros y Conciertos, encabezado por el vibrante Movistar Arena”, añade.

El ranking destaca que Bogotá por su creciente concentración comercial, además de contar con Ciudades Verdes que priorizan la creación y conexión de “espacios naturales para mejorar la calidad de vida y mitigar los impactos del cambio climático”.

“Bogotá es la tercera ciudad más atractiva de Latinoamérica para la inversión extranjera directa (IED), solo superada por Ciudad de México y São Paulo, y se espera que pronto ascienda al puesto número 32 en participación laboral”, explica.

Mientras que Medellín es considerado por la firma como un “dinámico laboratorio urbano de Sudamérica debuta en el Top 100, atrayendo visitantes, nómadas e inversiones”.

Según el listado su atractivo se debe en parte al “desarrollo de infraestructura mantiene su ritmo, y la mejora del acceso al aeropuerto de Rionegro ha reducido drásticamente los tiempos de traslado”.

Además indicó que los mercados inmobiliarios “muestran signos de madurez”. “En toda la ciudad, se iniciaron 1500 proyectos de obras públicas en 2025 en el marco de un programa de inversión de 1500 millones de dólares para mejorar parques, carreteras e instalaciones públicas en las 16 comunas”, sentencia.

Otras ciudades dentro del top son: Ciudad de México en el puesto 30, Buenos Aires en el 39, Río de Janeiro en el 42, Lima en el lugar 65 y Santiago de Chile en el 75.

Los primeros puestos del top del ranking son ocupados por Londres, Nueva York, París, Tokio y Madrid.

Según la firma Resonance Consultancy, este listado identifica a las 100 ciudades más influyentes del planeta en más de 270 ciudades de todo el mundo.

“Este prestigioso ranking destaca las ciudades con mayor influencia global y un crecimiento económico más notable para vivir, visitar e invertir”, comenta la firma internacional.

Resonance Consultancy usó el indicador Place Power Score que se basa en tres características principales: habitabilidad, prosperidad y atractivo.

Y se tuvo en cuenta datos de plataformas como Google, TikTok e Instagram, así como también se utilizaron encuestas de más de 21.000 personas de 31 países.