Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

El Departamento de Transporte de Estados Unidos ha lanzado una campaña sin precedentes para restaurar los buenos modales en aeropuertos y aeronaves, justo en medio del pico de viajes por Acción de Gracias.

La iniciativa, encabezada por el secretario Sean Duffy, busca revertir una tendencia preocupante: los incidentes con pasajeros se han duplicado entre 2019 y 2024.

En un video oficial, Duffy contrasta la elegancia de los viajes aéreos en los años 50 con las escenas actuales de gritos, peleas y vestimenta informal.

"Volar era una muestra de civismo, pero hoy... los modales no se quedan en la puerta de embarque", señala el funcionario.

La campaña plantea cinco puntos básicos de comportamiento: ayudar a personas embarazadas, colocar adecuadamente el equipaje en compartimientos superiores, vestirse con respeto, mantener el control de los hijos, y agradecer a azafatas y pilotos usando expresiones de cortesía.

Madeline González Lama, experta en viajes consultada sobre esta iniciativa, ofrece una perspectiva.

"Estoy parcialmente de acuerdo y yo creo que no deberíamos generalizar, pero sí se ha degradado un poco por lo menos la forma de vestir", indica.

Sin embargo, señala que las disrupciones han aumentado en un 400 por ciento desde 2019, y que "debe ser una responsabilidad compartida".