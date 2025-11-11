“El portaviones Gerald Ford aumenta las capacidades de ataques con aviones a objetivos terrestres en Venezuela”: profesor del Colegio de Guerra de EE. UU.

Este martes, el poderoso portaviones Gerald R. Ford entró en territorio marítimo de jurisdicción del Comando Sur de las Fuerzas Armadas y se prevé que en las próximas horas se sume al despliegue militar estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe.

La llegada de la embarcación, la más poderosa y avanzada de su tipo, había sido anticipada por funcionarios del Gobierno de Estados Unidos a Reuters.

Tras dejar el mediterráneo y cruzar el atlántico, la poderosa embarcación se dirigió a la zona donde las Fuerzas Armadas estadounidenses hacen presencia en el Caribe sur para combatir a los carteles de droga, incluido el Cartel de los soles, mismo del que el Gobierno Trump señala a Nicolás Maduro como su líder.

El despliegue, que supone la presencia del 14% de la flota naval de Estados Unidos, ha puesto sobre la mesa una eventual operación que derive en el fin del régimen madurista, posibilidad que aumentó en las últimas semanas luego de que Trump diera luz verde a la CIA para operaciones terrestres dentro de Venezuela.

Evan Ellis, profesor de investigación del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, habló en El Informativo USA de NTN24 para analizar las implicaciones de la llegada del Gerald R. Ford al Caribe.