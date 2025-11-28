NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Periodista afirma que el Manchester United contratará a futbolista colombiano de 17 años por el que desembolsará un millón de dólares

noviembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Cristian Camilo Orozco (d) de Colombia disputa un balón con Zidane Yáñez de Chile (I) (EFE)
El volante fue uno de los jugadores con mejor rendimiento para Colombia en la reciente Copa del Mundo Sub-17 que se jugó en Qatar durante las últimas semanas.

El reconocido periodista italiano Fabrizio Romano informó, mediante sus redes sociales, el que sería uno de los movimientos de jugadores más importantes para el fútbol colombiano en 2025.

Romano aseguró que el club del norte de Inglaterra Manchester United se hará con los servicios del mediocampista Cristian Orozco.

“El próximo fichaje del Manchester United, Cristian Orozco, estará en Reino Unido en los próximos días para completar su traspaso. Manchester pagará un millón de dólares a Fortaleza por un mediocampista de 17 años”, aseguró el periodista, famoso por estar en permanente contacto con noticias vinculadas al mercado de fichajes.

El comunicador aseveró que el club inglés contratará a Orozco porque sabe que el precio del volante colombiano “se incrementará muy pronto”.

“En los próximos días veremos a Orozco firmando su nuevo contrato con el Manchester United y empezando el proceso para completar su movimiento a este equipo”, aseguró.

El volante colombiano, según el periodista, comenzará a integrar las filas del popular equipo británico desde el verano europeo del próximo año cuando se ponga en marcha la temporada 2026-2027.

Orozco fue uno de los jugadores con mejor rendimiento para Colombia en la reciente Copa del Mundo Sub-17 que se jugó en Qatar durante las últimas semanas.

La noticia despertó varias reacciones entre fanáticos y seguidores del balompié inglés. El creador de contenido Ararso Abdulatif consideró como una jugada inteligente del Manchester United al fichar a Orozco por un millón de dólares.

“El capitán de la selección colombiana sub-17 brilló con cuatro titularidades en el Mundial, anclando el mediocampo en un contundente 1-1 contra Alemania. Un tacleador tenaz y con visión de futuro; se asemeja al potencial de ganga de Kone. ¡Futura estrella de mediocampo en camino!”, precisó Abdulatif.

Pese a las buenas actuaciones de Orozco, la selección Colombia Sub-17 no pudo brillar en el Mundial de la categoría en el que apenas pudo llegar a la ronda de 32.

 

