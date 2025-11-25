Con contundente advertencia, el régimen de Venezuela pide a las aerolíneas internacionales reanudar sus vuelos en 48 horas

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), dependiente del régimen de Nicolás Maduro, informó en la noche del lunes a las aerolíneas internacionales que deben reanudar sus vuelos al país en un plazo de 48 horas, o se arriesgan a perder sus derechos para volar hacia el país.

La información fue revelada por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) que agregó en su comunicación que mantiene el compromiso de restablecer las operaciones hacia y desde Venezuela "tan pronto como las condiciones lo permitan".

VEA TAMBIÉN Así fue el muy cercano sobrevuelo de un bombardero B-52 y varios FA-18 a las costas de Venezuela el día que el Cartel de los Soles fue designado terrorista o

La Asociación reiteró su disposición a mantener canales abiertos de comunicación con las autoridades venezolanas a fin de coordinar acciones que garanticen la seguridad, la conectividad y la protección de los derechos de los pasajeros, en estricto cumplimiento de la normativa vigente de seguridad.

Varias aerolíneas internacionales han cancelado sus vuelos desde y hacia Venezuela en los últimos días después de que la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos advirtiera el viernes a las principales aerolíneas sobre una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar el país.

"Esta decisión reducirá aún más la conectividad hacia el país, que ya es uno de los menos conectados de la región", comunicó IATA, que representa a unas 350 aerolíneas.

VEA TAMBIÉN Air Europa y Plus Ultra suspendieron vuelos con lo que ya son 10 las aerolíneas que cancelaron operaciones en Venezuela o

Más temprano el lunes, el avión español Air Europa anunció la suspensión de sus cinco vuelos semanales entre Madrid y Caracas "hasta que las condiciones lo permitan" para su reanudación.

La aerolínea Plus Ultra también suspendió la misma ruta, según información de medios españoles.

Durante el fin de semana, Iberia, la aerolínea española propiedad de IAG, avisó de la suspensión de sus vuelos a Venezuela al menos hasta el primero de diciembre, sumándose a otras aerolíneas como la brasileña Gol, la colombiana Avianca, TAP Air Portugal y Latam.

Turkish Airlines, entre tanto, canceló sus vuelos previstos hacia Venezuela entre el 24 y el 28 de noviembre, informó Marisela de Loaiza, presidente de la Asociación de Líneas de Aéreas de Venezuela.

Otras líneas nacionales que también vuelan a Madrid suspendieron sus vuelos en una lista que ya se compone por unas 10 las aerolíneas que cancelaron operaciones en Venezuela.

La FAA, por su parte, advirtió sobre el "deterioro de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores" y señaló que las amenazas podrían representar riesgos para las aeronaves a cualquier altitud.

El Gobierno estadounidense de Donald Trump, cabe recordar, mantiene desde septiembre un amplio despliegue militar en aguas del Caribe con la intención de hacer frente al tráfico de drogas de la región y al Cartel de los Soles, que Washington designó Organización Terrorista Extranjera encabezada por Maduro.

VEA TAMBIÉN El ‘bailecito’ de Maduro con el que volvió a desafiar a Estados Unidos y su masivo despliegue militar o

La presencia militar de Estados Unidos en la región incluye al portaviones más grande de la Armada de ese país norteamericano, al menos otros ocho buques de guerra, varios aviones bombarderos y miles de efectivos.