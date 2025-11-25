NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Martes, 25 de noviembre de 2025
Aerolíneas

Con contundente advertencia, el régimen de Venezuela pide a las aerolíneas internacionales reanudar sus vuelos en 48 horas

noviembre 25, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía (Venezuela)
Aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía (Venezuela)
El Gobierno de Donald Trump mantiene desde septiembre un amplio despliegue militar en aguas del Caribe con la intención de hacer frente al tráfico de drogas.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), dependiente del régimen de Nicolás Maduro, informó en la noche del lunes a las aerolíneas internacionales que deben reanudar sus vuelos al país en un plazo de 48 horas, o se arriesgan a perder sus derechos para volar hacia el país.

La información fue revelada por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) que agregó en su comunicación que mantiene el compromiso de restablecer las operaciones hacia y desde Venezuela "tan pronto como las condiciones lo permitan".

o

La Asociación reiteró su disposición a mantener canales abiertos de comunicación con las autoridades venezolanas a fin de coordinar acciones que garanticen la seguridad, la conectividad y la protección de los derechos de los pasajeros, en estricto cumplimiento de la normativa vigente de seguridad.

Varias aerolíneas internacionales han cancelado sus vuelos desde y hacia Venezuela en los últimos días después de que la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos advirtiera el viernes a las principales aerolíneas sobre una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar el país.

"Esta decisión reducirá aún más la conectividad hacia el país, que ya es uno de los menos conectados de la región", comunicó IATA, que representa a unas 350 aerolíneas.

o

Más temprano el lunes, el avión español Air Europa anunció la suspensión de sus cinco vuelos semanales entre Madrid y Caracas "hasta que las condiciones lo permitan" para su reanudación.

La aerolínea Plus Ultra también suspendió la misma ruta, según información de medios españoles.

Durante el fin de semana, Iberia, la aerolínea española propiedad de IAG, avisó de la suspensión de sus vuelos a Venezuela al menos hasta el primero de diciembre, sumándose a otras aerolíneas como la brasileña Gol, la colombiana Avianca, TAP Air Portugal y Latam.

Turkish Airlines, entre tanto, canceló sus vuelos previstos hacia Venezuela entre el 24 y el 28 de noviembre, informó Marisela de Loaiza, presidente de la Asociación de Líneas de Aéreas de Venezuela.

Otras líneas nacionales que también vuelan a Madrid suspendieron sus vuelos en una lista que ya se compone por unas 10 las aerolíneas que cancelaron operaciones en Venezuela.

La FAA, por su parte, advirtió sobre el "deterioro de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores" y señaló que las amenazas podrían representar riesgos para las aeronaves a cualquier altitud.

El Gobierno estadounidense de Donald Trump, cabe recordar, mantiene desde septiembre un amplio despliegue militar en aguas del Caribe con la intención de hacer frente al tráfico de drogas de la región y al Cartel de los Soles, que Washington designó Organización Terrorista Extranjera encabezada por Maduro.

o

La presencia militar de Estados Unidos en la región incluye al portaviones más grande de la Armada de ese país norteamericano, al menos otros ocho buques de guerra, varios aviones bombarderos y miles de efectivos.

Temas relacionados:

Aerolíneas

Vuelos cancelados

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Maduro

Cartel de Los Soles

Administración Federal de Aviación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Venezuela antes era un Estado fallido, ahora es un santuario de terrorismo": general en retiro sobre designación del Cartel de los Soles por parte de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Los soldados disfrutan del Caribe y de pasear, estarán unos días y luego regresarán”: exasesor y ahora crítico de Trump asegura que no habría intervención militar en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro está destruyendo las relaciones internacionales": Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Habrá ataques en Venezuela tras designación de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles? Expertos responden

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
John Bolton, exasesor de Trump (AFP)
John Bolton

“Los soldados disfrutan del Caribe y de pasear, estarán unos días y luego regresarán”: exasesor y ahora crítico de Trump asegura que no habría intervención militar en Venezuela

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Hay una cercanía del presidente con una serie de personas que están involucradas en actividades criminales”: Marta Lucía Ramírez

Ejercicios recientes en el Caribe de un avión B-52 difundidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Despliegue militar de Estados Unidos

Así fue el muy cercano sobrevuelo de un bombardero B-52 y varios FA-18 a las costas de Venezuela el día que el Cartel de los Soles fue designado terrorista

Marisol Ramos, hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, privada de libertad por el régimen de Maduro
Presos políticos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Activista venezolana, Sairam Rivas | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Las mujeres ahora están siendo detenidas por ser familiar de un preso político”: activista venezolana Sairam Rivas

Más de Actualidad

Ver más
Vista de Jamaica a horas de llegada del huracán Melissa el martes 28 de octubre de 2025. (AFP)
Jamaica

Estas son las imágenes en directo de la llegada del poderoso huracán Melissa a Jamaica

Nicolás Maduro y Dan Caine - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Jefe del Estado Mayor de Estados Unidos llegará a Trinidad y Tobago tras designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera

Operaciones en Costa Rica - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

En medio de la tensión en el Caribe por el despliegue de EE. UU., Otro país anunció la operación más grande de su historia contra el narcotráfico

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Vista de Jamaica a horas de llegada del huracán Melissa el martes 28 de octubre de 2025. (AFP)
Jamaica

Estas son las imágenes en directo de la llegada del poderoso huracán Melissa a Jamaica

Nicolás Maduro y Dan Caine - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Jefe del Estado Mayor de Estados Unidos llegará a Trinidad y Tobago tras designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera

Marshawn Kneeland | Foto: AFP
NFL

Jugador de la NFL Marshawn Kneeland fue encontrado muerto tras una persecución policial

Operaciones en Costa Rica - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

En medio de la tensión en el Caribe por el despliegue de EE. UU., Otro país anunció la operación más grande de su historia contra el narcotráfico

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

José Jeri - Betssy Chávez - Claudia Sheinbaum (EFE)
México

"No me limito": presidente peruano dijo estar dispuesto a ingresar a la embajada mexicana para capturar a la ex primera ministra procesada por intento de golpe de Estado

Selección de Bolivia y selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: EFE
Mundial 2026

Confirman el rival de Bolivia en el repechaje al Mundial de 2026 y los venezolanos se lamentan: "Qué oportunidad perdimos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre