NTN24
Martes, 18 de noviembre de 2025
Donald Trump

"El diálogo no salva a Maduro, solo ordena su salida": Antonio De la Cruz sobre reciente declaración de Trump respecto al régimen en medio de despliegue en El Caribe

noviembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El presidente de Inter-American Trends y analista político también conversó con La Tarde de NTN24 sobre el “Manifiesto de la Libertad” publicado por María Corina Machado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que podría tener conversaciones con Nicolas Maduro. En una charla con los periodistas en West Palm Beach dijo: “Es posible que tengamos algunas conversaciones con Maduro y veremos cómo resultan. Ellos quieren hablar”.

Las palabras del mandatario estadounidense se dan al tiempo que se conocieron las intenciones del Departamento de Estado de designar al Cartel de los Soles, dirigido por Nicolás Maduro, como Organización Terrorista Extranjera (FTO).

"El departamento de Estado tiene la intención de designar al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE). Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras OTE designadas, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa", escribió Marco Rubio en su cuenta de X.

El presidente de Inter-American Trends y analista político, Antonio de la Cruz, conversó con La Tarde de NTN24 este tema y el “Manifiesto de la Libertad” publicado por María Corina Machado.

De la Cruz aseguró que “el diálogo no salva a Maduro, solo ordena su salida”.

o

"Probablemente (Trump) hablará con Maduro. No es una muestra de debilidad. Administra el conflicto, es un aviso cifrado: 'te puedo castigar o absolver'. El que controla el ritmo y el tiempo es Trump. Es una herramienta que está usando, no eleva al adversario, lo reduce a una variable en la ecuación de fuerza. Para Miraflores el mensaje fue inequívoco”, consideró.

Entre tanto, María Corina Machado hizo público este martes un esperanzador mensaje titulado “Manifiesto de la Libertad” en el que detalla los aspectos más importantes para que Venezuela supere la dictadura de Nicolás Maduro.

El manifiesto de la ganadora del Premio Nobel de la Paz llega en un momento clave para Venezuela mientras en aguas del Caribe se lleva a cabo el despliegue militar de las fuerzas estadounidenses para combatir el narcotráfico, una maniobra que amenaza al régimen de Maduro.

Machado resaltó aspectos como la libertad económica, la libertad de expresión, el derecho al voto, la seguridad y la democracia, y se mostró confiada en un cambio para Venezuela próximamente.

De la Cruz identificó tres mensajes fundamentales en el documento adelantado por The New York Times.

"El mensaje central de ese manifiesto de la libertad es que los venezolanos somos el sujeto de una misión histórica porque recuperar la libertad que nos pertenece por naturaleza, unir nuestras demandas en un solo propósito común y enfrentar a la tiranía que nos niega como pueblo", explicó De la Cruz.

Según el analista, este primer mensaje define la identidad del pueblo venezolano y establece las bases de un nuevo relato nacional.

El segundo mensaje se centra en la dignidad como fundamento de la nueva república. "La dignidad de cada venezolano es el origen y el destino de la nueva república. De ella nacen el derecho a trabajar, crear, protestar, regresar del exilio y vivir sin miedo", afirmó De la Cruz.

El tercer mensaje enfatiza la necesidad de justicia sin impunidad. "Venezuela solo podrá renacer cuando quienes destruyeron al país rindan cuenta ante la ley", expresó De la Cruz, quien añadió que "sin justicia para los torturados, los asesinados y los perseguidos no puede haber reconciliación, retorno ni repudio".

