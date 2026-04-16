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Jueves, 16 de abril de 2026
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Estados Unidos e Irán

"Ahora vamos a ver cuál de los dos va a sentir más dolor": coronel en retiro del Ejército de EE. UU. analiza escenarios entre el Gobierno Trump y el régimen iraní

abril 16, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Manuel Superville indicó en La Tarde de NTN24 que ya no se trata solo de una disputa militar, sino económica.

El coronel en retiro del Ejército de Estados Unidos y asesor jurídico de las Fuerzas Aliadas en Afganistán, Manuel Superville, dijo en La Tarde de NTN24 que, tras el bloqueo del Gobierno de Donald Trump contra el régimen de Irán en el estrecho de Ormuz, quedará en evidencia "cuál de los dos sentirá más dolor".

"Para los Estados Unidos tener este tipo de bloqueo marítimo es mucho, pero mucho menos costoso económicamente que estar tirándole bombas, cohetes y todo lo demás", al régimen de Irán, aseguró Superville.

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La capacidad militar con la que antes contaban las fuerzas del régimen iraní, de acuerdo con el coronel, "ya no la tienen", debido a los ataques que iniciaron Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero.

Sin embargo, Superville considera que "ahora el Gobierno norteamericano ha encontrado otra manera de presionar donde la presión tenía que estar desde el principio" que es con la Guardia Revolucionaria del régimen iraní, pues a esta el bloqueo del paso marítimo le ha afectado ampliamente.

"Los dos (Estados Unidos y el régimen de Irán) se están presionando uno al otro, entonces ahora vamos a ver, primero que nada, cuál de los dos es el que sentirá más dolor", señaló el coronel en retiro.

Superville precisó que ya no se trata de una disputa propiamente militar, sino "económica", al estar sobre la mesa el tema del petróleo, que puede llegar a afectar a más países a nivel global.

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