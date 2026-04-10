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Premier League

Uno de los equipos fundadores de la Premier League quedó en zona de descenso tras la goleada del West Ham a falta de seis fechas para el final

abril 10, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
West Ham, equipo de Inglaterra / FOTO: AFP
West Ham, equipo de Inglaterra / FOTO: AFP
Los Hammers golearon al Wolverhampton y le pone presión a uno de los miembros del famoso ‘Big Six’ que ha tenido una temporada para el olvido.

La amplia victoria del West Ham contra el Wolverhampton (4-0), este viernes en el arranque de la 32ª fecha de la Premier League inglesa, sumió al Tottenham en la zona de descenso antes del debut de Roberto De Zerbi en el banco de los Spurs el domingo en Sunderland.

En su London Stadium, los Hammers no encontraron rival en los Wolves, colistas y casi desahuciados, y sumaron tres puntos que les sacan provisionalmente de la zona roja.

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El equipo de Nuno Espírito Santo se adelantó gracias a un cabezazo de Konstantinos Mavropanos en la primera parte (42'). El argentino Valentín Taty Castellanos marcó dos veces en la segunda mitad (66', 68'), y Mavropanos (83') terminó de sentenciar a su antiguo equipo.

Derrotado en la tanda de penales por el Leeds en los cuartos de final de la FA Cup el fin de semana pasado, el West Ham se rehízo con una victoria vital en su propia lucha por la permanencia.

El West Ham es 17º con 32 puntos, dos más que el Tottenham (18º).

Colista de la tabla, el Wolves está a 15 puntos de la salvación y, con solo seis partidos por disputar, está destinado a descender al Championship.

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