Secretario general de la OEA señala que el régimen tiene que garantizar un proceso transparente para la elección del fiscal general y del defensor del pueblo

Este martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, solicitó a las autoridades del régimen encargado de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, que garantice un proceso transparente en la elección tanto del cargo de fiscal general como del defensor del pueblo para que sean “transparentes”.

“Las autoridades venezolanas deben garantizar que los procesos de designación del Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo cumplan con los estándares mínimos de transparencia, mérito y participación ciudadana”, dijo Ramdin por medio de la red social X.

El secretario enfatizó en que es necesario que se demuestren “garantías creíbles”, como símbolo de “reconciliación nacional”, que busca la nación caribeña para alcanzar la libertad y democracia de la que ha carecido la nación caribeña durante más de dos décadas, en las que se ha visto la carencia de dependencia en las instituciones de justicia.

“La designación de autoridades que ofrezcan garantías creíbles de independencia para todos los sectores de la sociedad puede representar un paso fundamental hacia la reconciliación nacional y una transición democrática”, añadió.

Asimismo, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, manifestó que la Organización de Estados Americanos se encuentra con la disposición para contribuir en aquellos “desafíos institucionales” que enfrente la nación caribeña.

“Como he señalado anteriormente, la Secretaría General de la OEA está dispuesta a apoyar a Venezuela en la atención de sus desafíos institucionales”, sentenció.

Cabe destacar que la designación tanto de un nuevo Fiscal General de la República como del Defensor del Pueblo dio inicio luego de que el pasado mes de febrero Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos allegados al régimen venezolano, renunciaran a estos cargos.

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En aquel momento, Saab aseguró que dimitió porque consideró que había cumplido un ciclo; Ruiz señaló motivos personales, según sus cartas de renuncia. Pero todo parece indicar que estas medidas harían parte del plan de ruta que adelantan los Estados Unidos, en busca de la libertad y la transición democrática de Venezuela, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.