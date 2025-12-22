NTN24
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Donald Trump

Este es el balance del primero año de gobierno de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca

diciembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Al mandatario estadounidense se le ha cuestionado su política migratoria, pese a que fue una de sus promesas de campaña, pero no se ha visto en temas económicos su gestión.

En Club de Prensa de NTN24 estuvieron los periodistas Cristóbal Vásquez y Patricia Vasconcellos hablando sobre el balance del primer año de Donald Trump en su regreso a la Presidencia de Estados Unidos y de lo que ha cumplido y lo que no.

Una de las banderas de este primer año fue las deportaciones, como lo prometió en campaña, que se iba a expulsar inmigrantes en situación irregular y lo ha hecho, pero ¿ha cumplido todo lo que prometió en campaña?

“No, yo creo que se va a ver reflejado muy pronto en manifestaciones contra el gobierno y en la base del presidente, pues hay una parte descontenta en cuanto a esas promesas no cumplidas en temas económicos, a la falta de cumplimiento en temas de salud, la inflación, peleas internas, entre otras”, señaló Cristóbal.

El tema económico es lo que ha incumplido principalmente, lo que vemos es una inflación a 3 puntos que es mucho más baja que hace unos años cuando sentíamos los efectos de la pandemia, pero vemos los precios muy arriba aún así con la cobranza de los aranceles”, apuntó Patricia.

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Sanciones

Estados Unidos impuso nuevas sanciones a tres sobrinos de Nicolás Maduro y a seis barcos que transportan petróleo

Restricciones

Estados Unidos reitera que alerta de viaje a Venezuela está en nivel 4

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Hay una cercanía del presidente con una serie de personas que están involucradas en actividades criminales”: Marta Lucía Ramírez

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

cantante colombian J Balvin | Foto: EFE
Bogotá

La inesperada sorpresa que recibió J Balvin durante su concierto en Bogotá: "Me engañaste"

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Sanciones

Estados Unidos impuso nuevas sanciones a tres sobrinos de Nicolás Maduro y a seis barcos que transportan petróleo

Restricciones

Estados Unidos reitera que alerta de viaje a Venezuela está en nivel 4

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Hay una cercanía del presidente con una serie de personas que están involucradas en actividades criminales”: Marta Lucía Ramírez

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Militares presos

Militares venezolanos que habían cumplido condena fueron sometidos a nuevos procesos y trasladados a otra cárcel

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami (EE.UU.) - Foto: EFE
Miami

La demócrata Eileen Higgins se convierte en alcaldesa de Miami tras 30 años de derrotas de su partido

