Este es el balance del primero año de gobierno de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca

En Club de Prensa de NTN24 estuvieron los periodistas Cristóbal Vásquez y Patricia Vasconcellos hablando sobre el balance del primer año de Donald Trump en su regreso a la Presidencia de Estados Unidos y de lo que ha cumplido y lo que no.

Una de las banderas de este primer año fue las deportaciones, como lo prometió en campaña, que se iba a expulsar inmigrantes en situación irregular y lo ha hecho, pero ¿ha cumplido todo lo que prometió en campaña?

“No, yo creo que se va a ver reflejado muy pronto en manifestaciones contra el gobierno y en la base del presidente, pues hay una parte descontenta en cuanto a esas promesas no cumplidas en temas económicos, a la falta de cumplimiento en temas de salud, la inflación, peleas internas, entre otras”, señaló Cristóbal.

“El tema económico es lo que ha incumplido principalmente, lo que vemos es una inflación a 3 puntos que es mucho más baja que hace unos años cuando sentíamos los efectos de la pandemia, pero vemos los precios muy arriba aún así con la cobranza de los aranceles”, apuntó Patricia.