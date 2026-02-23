La selección Colombia asume un nuevo reto antes de retomar su participación en la Liga de Naciones de la Conmebol

La selección Colombia Femenina de Mayores se preparará para enfrentar su primer reto en este 2026, antes de retomar la Liga de Naciones en el mes de abril, competencia que otorgará dos cupos directos a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

El primer examen de la Tricolor en este año será la SheBelieves Cup 2026, certamen futbolístico que se desarrollará en los Estados Unidos del 1 al 7 de marzo del presente año y en el cual las cafeteras participarán por segunda ocasión.

En esta nueva edición, las dirigidas por Ángelo Marsiglia se enfrentarán en juegos directos de todos contra todos ante las locales, Canadá y Argentina. Allí la selección que más puntos obtenga levantará el trofeo del torneo.

La selección Colombia, que participa por segunda ocasión de manera consecutiva, buscará superar lo realizado durante el año anterior, donde terminó en la tercera casilla.

Así será el calendario de Colombia en la SheBelieves Cup 2026

Domingo 1 de marzo

Canadá vs. Colombia

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: GEODIS Park, Nashville, Tennessee

Miércoles 4 de marzo

Argentina vs. Colombia

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: ScottsMiracle-Gro Field Columbus, Ohio

Sábado 7 de marzo

USA vs. Colombia

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Sports Illustrated Stadium Harrison, N.J.

Para este certamen, el técnico de la selección Colombia, Ángelo Marsiglia convocó un total de 23 jugadoras, entre las que se destaca la presencia de grandes referentes del conjunto nacional como Linda Caicedo, Daniela Montoya, Leicy Santos y Jorelyn Caarabaly.

Tras la convocatoria, las futbolistas han comenzado a concentrarse en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá. Hatas allí a ya ha arribado gran parte de las convocadas, como la experimentada Carolina Arias, Ana María Guzmán, las arqueras Natalia Giraldo y Catalina Pérez, que regresa a las convocatorias de la absoluta, por destacar algunas.

Lista completa de las jugadoras convocadas para SheBelieves Cup 2026

ANA MARÍA GUZMÁN – Palmeiras (BRA)

CAROLINA ARIAS – América de Cali (COL)

CATALINA PÉREZ – Racing Club de Strasbourg Alsace (FRA)

DANIELA ARIAS – San Diego Wave F.C. (USA)

DANIELA CARACAS – R.C.D. Espanyol (ESP)

DANIELA MONTOYA – Gremio (BRA)

GABRIELA RODRÍGUEZ – Cruzeiro F.C. (BRA)

GISELA ROBLEDO – Corinthians (BRA)

GREICY LANDAZURY – Palmeiras (BRA)

ILANA IZQUIERDO – Tigres U.A.N.L. (MEX)

JORELYN CARABALÍ – Boston Legacy F.C. (USA)

KATHERINE TAPIA – Palmeiras (BRA)

LEICY SANTOS – Washington Spirit (USA)

LICED SERNA – Pumas (MEX)

LINDA CAICEDO – Real Madrid (ESP)

MANUELA PAVI – Toluca F.C. (MEX)

MANUELA VANEGAS – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)

MARCELA RESTREPO – C.F. Monterrey (MEX)

MARY JOSÉ ÁLVAREZ – Olympique de Marseille (FRA)

NATALIA GIRALDO – América de Cali (COL)

VALERIN LOBOA – Portland Thorns (USA)

WENDY BONILLA – Pumas (MEX)