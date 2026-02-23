NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Lunes, 23 de febrero de 2026
Selección Colombia Femenina - Foto: EFE
Selección Colombia Femenina - Foto: EFE
Selección Colombia

La selección Colombia asume un nuevo reto antes de retomar su participación en la Liga de Naciones de la Conmebol

febrero 23, 2026
Por: Natalya Baquero González
En la nueva edición de este certamen, Tricolor se medirá ante sus similares de los Estados Unidos, Canadá y Argentina.

La selección Colombia Femenina de Mayores se preparará para enfrentar su primer reto en este 2026, antes de retomar la Liga de Naciones en el mes de abril, competencia que otorgará dos cupos directos a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

o

El primer examen de la Tricolor en este año será la SheBelieves Cup 2026, certamen futbolístico que se desarrollará en los Estados Unidos del 1 al 7 de marzo del presente año y en el cual las cafeteras participarán por segunda ocasión.

En esta nueva edición, las dirigidas por Ángelo Marsiglia se enfrentarán en juegos directos de todos contra todos ante las locales, Canadá y Argentina. Allí la selección que más puntos obtenga levantará el trofeo del torneo.

La selección Colombia, que participa por segunda ocasión de manera consecutiva, buscará superar lo realizado durante el año anterior, donde terminó en la tercera casilla.

Así será el calendario de Colombia en la SheBelieves Cup 2026

  • Domingo 1 de marzo
    Canadá vs. Colombia
    Hora: 2:00 p.m.
    Estadio: GEODIS Park, Nashville, Tennessee
  • Miércoles 4 de marzo
    Argentina vs. Colombia
    Hora: 3:30 p.m.
    Estadio: ScottsMiracle-Gro Field Columbus, Ohio
  • Sábado 7 de marzo
    USA vs. Colombia
    Hora: 3:30 p.m.
    Estadio: Sports Illustrated Stadium Harrison, N.J.

Para este certamen, el técnico de la selección Colombia, Ángelo Marsiglia convocó un total de 23 jugadoras, entre las que se destaca la presencia de grandes referentes del conjunto nacional como Linda Caicedo, Daniela Montoya, Leicy Santos y Jorelyn Caarabaly.

o

Tras la convocatoria, las futbolistas han comenzado a concentrarse en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá. Hatas allí a ya ha arribado gran parte de las convocadas, como la experimentada Carolina Arias, Ana María Guzmán, las arqueras Natalia Giraldo y Catalina Pérez, que regresa a las convocatorias de la absoluta, por destacar algunas.

Lista completa de las jugadoras convocadas para SheBelieves Cup 2026

ANA MARÍA GUZMÁN – Palmeiras (BRA)
CAROLINA ARIAS – América de Cali (COL)
CATALINA PÉREZ – Racing Club de Strasbourg Alsace (FRA)
DANIELA ARIAS – San Diego Wave F.C. (USA)
DANIELA CARACAS – R.C.D. Espanyol (ESP)
DANIELA MONTOYA – Gremio (BRA)
GABRIELA RODRÍGUEZ – Cruzeiro F.C. (BRA)
GISELA ROBLEDO – Corinthians (BRA)
GREICY LANDAZURY – Palmeiras (BRA)
ILANA IZQUIERDO – Tigres U.A.N.L. (MEX)
JORELYN CARABALÍ – Boston Legacy F.C. (USA)
KATHERINE TAPIA – Palmeiras (BRA)
LEICY SANTOS – Washington Spirit (USA)
LICED SERNA – Pumas (MEX)
LINDA CAICEDO – Real Madrid (ESP)
MANUELA PAVI – Toluca F.C. (MEX)
MANUELA VANEGAS – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)
MARCELA RESTREPO – C.F. Monterrey (MEX)
MARY JOSÉ ÁLVAREZ – Olympique de Marseille (FRA)
NATALIA GIRALDO – América de Cali (COL)
VALERIN LOBOA – Portland Thorns (USA)
WENDY BONILLA – Pumas (MEX)

Temas relacionados:

Selección Colombia

Competencia

Estados Unidos

Selección Argentina

Selección de Canadá

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Mi hijo está irreconocible, ha bajado como 40 kilos y está desorientado": desgarrador testimonio de madre de sargento venezolano preso por el régimen y a quien no acobija la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué son los 'Therian' y por qué los humanos se identifican como animales?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza implicaciones de la orden de Trump acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres: "El material que liberen puede traer grandes sorpresas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién era alias ‘El Mencho’ y por qué su abatimiento desencadenó una grave ola de violencia en México?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diosdado Cabello es el principal objetivo de EE. UU. tras la muerte de 'El Mencho': la recompensa por su arresto es la más alta actualmente

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Poderosa tormenta invervanl golpea Nueva York - Foto AFP
Tormenta invernal

Poderosa tormenta invernal que se comporta como un huracán azota la costa este de Estados Unidos con alertas para 65 millones de personas

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. (EFE)
El Mencho

Estados Unidos confirmó que brindó apoyo en el operativo en el que fue abatido ‘El Mencho’ y pidió a sus ciudadanos permanecer resguardados

Alias El Mencho - AFP
México

¿Quién era alias ‘El Mencho’ y por qué su abatimiento desencadenó una grave ola de violencia en México?

Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Juana Ortegón (Colombia) y Génesis Hernández (Venezuela) jugadoras del Sudamericano Femenino Sub-20 - Fotos: EFE
Sudamericano Sub 20

Colombia y Venezuela avanzan con paso firme hacia el hexagonal final del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20

Omar Pérez, jugador de Santa Fe / FOTO: EFE
Fútbol colombiano

Omar Pérez, campeón de la Copa Sudamericana e ídolo en Santa Fe, sufrió un infarto

Arquero de Cruzeiro Cássio Ramos | Foto: AFP
Fútbol brasileño

De no creer: árbitro tuvo que parar un partido para que portero pudiera ir al baño durante importante campeonato en Brasil

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Congreso EE. UU. - Foto AFP
Estados Unidos

Estados Unidos pone fin al cierre parcial del gobierno federal: Congreso aprobó proyecto de financiación

Lluvias en Colombia - AFP
Colombia

Alerta por nuevo frente frío en Colombia: estas son las posibles zonas en riesgo

Nicolás Maduro capturado - Foto EFE
Ley de Amnistía

"Aunque Nicolás Maduro no está, la estructura del autoritarismo continúa intacta": Rafael Uzcátegui advierte 'autoimpunidad' del régimen de Venezuela con la Ley de Amnistía

Foto de referencia (EFE)
Manifestaciones

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Gabinete de Donald Trump. (EFE)
Secretario

Importante secretario del gabinete de Donald Trump anuncia que viajará a Venezuela

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"Lo que debemos hacer es no doblegarnos": presidente europeo asegura que Estados Unidos "atacará" en los próximos meses y llama al fortalecimiento

Elon Musk | Foto EFE
Elon Musk

Forbes revela lo qué podría comprar Elon Musk con su multimillonaria fortuna: desde países hasta la NBA

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre