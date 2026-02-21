Confirman la muerte del músico Willie Colón a sus 75 años tras permanecer cinco días hospitalizado

El cantautor y trombonista William Anthony Colón, mejor conocido como Willie Colón, falleció este sábado a sus 75 años tras permanecer durante cinco días hospitalizado en Nueva York.

El deceso del reconocido salsero de origen puertorriqueño se confirmó A través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, dice el mensaje publicado recientemente.

“Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, agrega.

El destacado músico nació el 28 de abril de 1950 en Nueva York, en el seno de una familia puertorriqueña.

Siempre estuvo interesado en los vientos, aunque se convirtió en un símbolo del trombón.

Colón hizo parte del icónico grupo Fania Récords con tan solo 15 años y dos años más tarde grabó su primer disco.

Su carrera también se vio marcada con la unión de Héctor Lavoe, con quien grabó éxitos como The Husler” (1968); “Guisando” (1969); “Cosa Nuestra” (1970); “Asalto Navideño”(1971); “Lo Mato” (1973); y “The Good, The Bad, The Ugly” (1975).

El cantante norteamericano estuvo 10 veces nominado a los premios Grammy.

El pasado miércoles, el reconocido salsero fue ingresado al hospital St. Lawrence por problemas respiratorios.