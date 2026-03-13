Este es el país de América que construye un nuevo rompehielos para reforzar su presencia en el Ártico

Canadá invierte en una nueva generación de rompehielos de última tecnología para reforzar su presencia en el Ártico, una región estratégica por sus rutas comerciales.

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El buque está construido en un inmenso hangar de un astillero de North Vancouver, en el oeste del país, donde obreros lijan largas vigas metálicas.

El extremo norte de Canadá está en el centro de las prioridades del primer ministro Mark Carney, de visita en Noruega para observar ejercicios militares en el Ártico que reúnen a tropas de 14 países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

"Canadá es y siempre será un país ártico", declaró Carney, antes de su partida. "Frente a nuevas amenazas, estamos reforzando la colaboración en materia de defensa con nuestros socios del Ártico", agregó.

Cabe resaltar que las capacidades de navegación en el Ártico se han convertido, por lo tanto, en un elemento central: "Nos esforzamos en reafirmar nuestra posición de superpotencia en materia de rompehielos", explica a la AFP Wesley Wark, experto en seguridad.

Actualmente se construyen dos nuevos buques, cada uno por un costo superior a 3.000 millones de dólares canadienses, es decir, 2.200 millones de dólares. El que toma forma en North Vancouver será "la joya de la corona", declara a la AFP Eddie Schehr, vicepresidente de producción del grupo Seaspan.

Su entrega está prevista para 2032. El otro, ensamblado en parte en Finlandia, debería entregarse en 2030.

En ese sentido deberán sustituir progresivamente a una flota envejecida que desde hace décadas garantiza las misiones de soberanía, abastecimiento y seguridad marítima en las aguas árticas.

Según el experto Wesley Wark, los desafíos de Canadá en el Ártico se articulan en dos frentes.

Primero, demostrar su capacidad de contribuir a "la seguridad colectiva de la OTAN" en una región donde la actividad de los rusos, que poseen la mayor flota de rompehielos del mundo, provoca una inquietud creciente.

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No obstante, Canadá no prevé que sus nuevos rompehielos porten armas. Sin embargo, los buques están diseñados para operar todo el año en las condiciones extremas del Ártico.

Finalmente, el rompehielos será utilizado para vigilancia, recopilación de información, misiones de rescate y para apoyar actividades científicas en la región.