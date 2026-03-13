Este país compró misiles hipersónicos chinos y por primera vez marca un precedente en su región

A través de la televisión estatal serbia RTS, anunciaron que Serbia se ha posicionado como el primer país de Europa en obtener misiles balísticos hipersónicos, de producción procedente de China.

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“Son caros y eficaces; hemos recibido un pequeño descuento”, así lo confirmó anoche el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, en medio de una entrevista con la emisora estatal RTS.

No obstante, dijo que Croacia, Albania y Kosovo han formado una alianza para atacar a su país “en algún momento en el futuro”. Sin embargo, no aportó pruebas de dicha información.

Vučić, presidente de Serbia desde 2012, argumentó que la compra de estos misiles es por la defensa. “Esperarán a que estalle un conflicto mayor entre los europeos y los rusos, y a que el conflicto en Oriente próximo se agrave aún más”.

“Tenemos cosas que no mostramos (…) tenemos un número importante de esos misiles y tendremos aún más (…) son extremadamente caros y extremadamente eficaces”, sentenció.

Características más destacadas del misil hipersónico chino CM-400AKG

Posee velocidades citadas entre Mach 4.5 y Mach 6 , es decir, 6,190 km/h o más.

, es decir, 6,190 km/h o más. Tiene trayectoria de crucero de gran altitud, cuasi-balístico , lo que dificulta su detección por sistemas de defensa tradicionales.

, lo que dificulta su detección por sistemas de defensa tradicionales. Puede portar ojivas de alto explosivo de 150kg u ojivas penetrantes de 200 kg .

. Mantiene capacidad de maniobra, alterando su trayectoria en pleno vuelo.

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Después de su compra afirmó que la nación de “Serbia es lo suficientemente fuerte como para preservar su soberanía, su integridad territorial y la libertad y seguridad de sus ciudadanos”, concluyó.

Finalmente, cabe resaltar que sus declaraciones se dan cuando Estados Unidos e Israel están llevando una operación militar contra el régimen de Irán, lo que ha desatado repercusiones por parte del régimen en países vecinos.