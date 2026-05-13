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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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Real Madrid

Iker Casillas afirma que "no quiere" a Mourinho en el Real Madrid y los aficionados recuerdan duras declaraciones del DT portugués contra él

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
José Mourinho e Iker Casillas (EFE)
José Mourinho e Iker Casillas (EFE)
El comentario de Casillas, publicado en la red social X, no pasó desapercibido entre los aficionados quienes recordaron que el exportero y Mourinho fueron centro de polémicas cuando coincidieron en el equipo de Madrid.

El exportero español Iker Casillas se pronunció en las últimas horas sobre una eventual llegada del director técnico portugués José Mourinho al banquillo del Real Madrid y encendió un duro debate deportivo en el que varios aficionados recordaron las tensiones que hubo entre ellos cuando coincidieron en el equipo años atrás.

Casillas aseveró que no tiene “ningún problema con Mourinho” pero que, aunque le “parece un gran profesional, no le quiero en el Real Madrid”.

“Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas”, expresó el exguardameta que durante muchos años fue el dueño del arco del Real Madrid.

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El comentario de Casillas, publicado en la red social X, no pasó desapercibido entre los aficionados quienes recordaron que el exportero y Mourinho fueron centro de polémicas debido a que el portugués lo condenó al banco de suplentes cuando dirigió al Real entre 2010 y 2013 y, abiertamente, dijo que prefería trabajar con otro tipo de arqueros.

Los aficionados recordaron que Mourinho prefirió en un momento al portero Diego López sobre Casillas.

“Es simple, lo prefiero. No tengo ningún problema personal, no es una decisión con el objetivo de perjudicar a alguien. Me gusta más, me gusta un portero que juegue bien con los pies, que salga bien a los centros y que domine el espacio aéreo”, afirmó entonces el portugués.

Mourinho, cabe resaltar, suena como el más firme candidato para llegar a la dirección técnica del Real Madrid, que esta temporada se encuentra en una de las más duras crisis de sus años recientes.

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El Madrid cerrará la temporada sin títulos y con el recuerdo de que el español Xavi Alonso fue despedido a mitad de campaña en un año que se suponía que, con la llegada del francés Kylian Mbappé, el equipo iba a ser protagonista de los torneos más importantes del planeta.

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