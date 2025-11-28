NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Este régimen por fin tiene miedo y está atemorizado": analista en seguridad tras anuncio de Trump de operaciones terrestres "muy pronto" contra el narcotráfico

noviembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El analista en seguridad y militar Juan Serrano explicó que "el hecho de declarar al Cartel de los Soles como un grupo terrorista permite a Estados Unidos poder intervenir en Venezuela".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las Fuerzas Armadas estadounidenses iniciarán próximamente operaciones terrestres para detener a narcotraficantes vinculados con Venezuela, tras considerar exitosas las acciones navales en el Caribe y el Pacífico.

"Ya no entran tantos por mar, probablemente lo hayan notado (...) Se ha detenido en un 85% por mar. La gente ya no quiere hacer entregas por mar y también vamos a empezar a detenerlos por tierra. Por tierra es más fácil. Pero eso va a empezar muy pronto", declaró Trump durante una rueda de prensa.

El mandatario estadounidense no precisó si estas acciones terrestres ocurrirán dentro de territorio venezolano ni el alcance específico de las operaciones. Sin embargo, advirtió directamente: "Les advertimos, dejen de enviar veneno a nuestro país".

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han destruido más de 20 lanchas que Washington ha vinculado con actividades de narcotráfico. Además, desde el 16 de noviembre, el Pentágono mantiene el portaviones más grande de su flota en la región.

o

Al respecto, el analista en seguridad y militar Juan Serrano explicó que "el hecho de declarar al Cartel de los Soles como un grupo terrorista es lo que abre hoy todas estas implicaciones y este alcance nuevo que tiene Estados Unidos de poder intervenir en Venezuela".

“Estamos hablando de un grupo narcoterrorista que a través de su actividad de narcotráfico financia y sostiene al régimen de Nicolás Maduro, que es el culpable de que más de 7 millones de venezolanos hayan migrado y que hoy a cifras oficiales de Estados Unidos están enviando 250 toneladas al Caribe y a Estados Unidos de droga”, afirmó.

De acuerdo con Serrano, Donald Trump ha sido uno de los presidentes en los últimos gobiernos de Estados Unidos con mayor preocupación frente al narcotráfico en Latinoamérica.

“El Cartel de los Soles recibe el nombre de los Soles porque es donde hacen parte los generales del régimen chavista y que a través del narcotráfico están sosteniendo esta narcodictadura”, puntualizó.

“Este régimen hoy por fin tiene miedo y están atemorizados frente a las acciones de Estados Unidos”, agregó.



