Trump dice que suspenderá la migración desde el "tercer mundo" en medida que según el Departamento de Estado contempla a 19 países incluido Venezuela

El presidente Donald Trump afirmó el jueves que planea suspender la migración hacia Estados Unidos de personas provenientes de "países del tercer mundo", al día siguiente de que un afgano disparara presuntamente contra dos guardias nacionales en Washington, uno de los cuales murió.

"Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo", escribió Trump en redes sociales.

También amenazó con revocar "millones" de visados concedidos durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden, y con "expulsar a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos".

En sus redes sociales, Trump añadió que pondrá fin a todas las prestaciones y subsidios federales para quienes no sean ciudadanos estadounidenses, y que deportará a cualquier extranjero que represente un riesgo para la seguridad o que "no sea compatible con la civilización occidental".

"Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y problemáticas", añadió el mandatario. "Solo la migración inversa puede resolver completamente esta situación", clamó.

Tras el anuncio de Trump el Departamento de Estado de Estados Unidos remitió a Reuters la lista de países que considera como “tercer mundo”.

Se trata de 19 países sobre los que previamente habían sido impuestas prohibiciones de viaje.

Entre los 19 países se encuentra Venezuela, que en junio pasado ingresó en el listado a cuyos connacionales se les prohíbe el ingreso a territorio estadounidense por motivos de “seguridad nacional”.

El listado total de países está conformado por Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, además de restringir los de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

El presidente estadounidense había anunciado previamente la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años y miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, atacada la víspera en un tiroteo cerca de la Casa Blanca.

El otro soldado herido en el ataque del miércoles, Andrew Wolfe, de 24 años, "lucha por su vida", informó Trump el jueves. El presunto autor de los disparos también se encuentra en un estado crítico.

El ataque, descrito por las autoridades como una "emboscada", se perpetuó contra dos soldados de este cuerpo militar, desplegado en Washington y otras ciudades demócratas como parte del controvertido dispositivo de Trump para combatir lo que considera una delincuencia violenta y desenfrenada.

Trump, de hecho, vinculó el tiroteo con su decisión de enviar a cientos de efectivos de la Guardia Nacional a la ciudad. "Quizás este hombre estaba molesto porque no podía cometer delitos", sugirió.

Las autoridades identificaron al presunto autor de los disparos como un afgano de 29 años que trabajó con las fuerzas estadounidenses en su país durante la guerra contra los talibanes y se radicó en Estados Unidos en 2021, cuando Washington retiró a sus tropas de Afganistán. El FBI, por su parte, inició una investigación por terrorismo.

Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), anunció el jueves que revisará el estado migratorio de cada residente permanente o titular de una "green card" de 19 países. Afganistán, así como Cuba, Haití, Venezuela, Irán y Birmania figuran en la lista.

La administración Trump también ordenó la suspensión inmediata de la tramitación de solicitudes de inmigración procedentes de Afganistán.

La fiscal de la capital estadounidense, Jeanine Pirro, informó que el presunto atacante, Rahmanullah Lakanwal, vivía en el estado de Washington, al otro extremo del país, y que llegó en auto al lugar del tiroteo.

Abrió fuego con un revólver Smith and Wesson .357 contra un grupo de Guardias Nacionales que patrullaban a unas cuadras de la Casa Blanca. Las autoridades siguen sin tener indicios de los motivos del ataque.

El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que el sospechoso había formado parte de un comando respaldado por Washington que combatió contra los talibanes en Afganistán, y que llegó a Estados Unidos gracias a un programa de evacuación de afganos que colaboraron con el organismo.

Los jefes del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional, además de otros altos cargos nombrados por Trump, insistieron en que Lakanwal llegó a Estados Unidos sin supervisión debido a políticas de asilo laxas tras la retirada militar de Afganistán ordenada por el expresidente Joe Biden.

Pero AfghanEvac, una ONG que ayudó a asentar afganos en Estados Unidos, afirmó que estos pasan por "algunos de los procesos de verificación de seguridad más exhaustivos" de todo el mundo.

Lakanwal solicitó asilo en Estados Unidos durante el mandato de Biden, pero su petición fue aprobada con Trump en la Casa Blanca, según el grupo.