Gobierno Trump emite una licencia que permite la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela

Este martes, el Gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, emitió una licencia general que autoriza el suministro de bienes, tecnología, software o servicios del país para la exploración, el desarrollo y la producción de petróleo y gas en Venezuela.

Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación militar en Caracas, Washington ha venido flexibilizando las sanciones impuestas en 2019 a la industria petrolera del país.

Las empresas de perforación petrolera necesitan autorización de Estados Unidos para utilizar equipos especializados en Venezuela e importar las plataformas necesarias para ejecutar actividades que amplían su producción petrolera.

La licencia en cuestión exige que cualquier contrato para las transacciones autorizadas que se firmen con el régimen de Venezuela o la petrolera estatal PDVSA debe cumplir con las leyes de Estados Unidos, y las disputas se resolverán en territorio norteamericano.

Por otro lado, indica que los pagos a cualquier entidad bajo sanción deben realizarse a un fondo supervisado por Estados Unidos. Además, señala que no autoriza "la formación de nuevas empresas mixtas u otras entidades en Venezuela para explorar o producir petróleo o gas".

Con la licencia se autorizaron las transacciones, con el objetivo de mantener las operaciones de petróleo o gas, y se incluyen la reparación de equipos para la exploración o producción.

Estados Unidos ya había otorgado anteriormente varias licencias generales para facilitar la exportación, el almacenamiento, la importación y la venta de crudo desde Venezuela.

Muchos socios y clientes de PDVSA, incluyendo a los productores Chevron o Repsol, así como la refinería Reliance Industries, también han solicitado licencias individuales para ampliar la producción o las exportaciones.