NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Martes, 10 de febrero de 2026
Petróleo en Venezuela

Gobierno Trump emite una licencia que permite la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Petróleo en Venezuela - AFP
Petróleo en Venezuela - AFP
Las empresas de perforación petrolera necesitan autorización de Estados Unidos para utilizar equipos especializados en Venezuela.

Este martes, el Gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, emitió una licencia general que autoriza el suministro de bienes, tecnología, software o servicios del país para la exploración, el desarrollo y la producción de petróleo y gas en Venezuela.

Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación militar en Caracas, Washington ha venido flexibilizando las sanciones impuestas en 2019 a la industria petrolera del país.

o

Las empresas de perforación petrolera necesitan autorización de Estados Unidos para utilizar equipos especializados en Venezuela e importar las plataformas necesarias para ejecutar actividades que amplían su producción petrolera.

La licencia en cuestión exige que cualquier contrato para las transacciones autorizadas que se firmen con el régimen de Venezuela o la petrolera estatal PDVSA debe cumplir con las leyes de Estados Unidos, y las disputas se resolverán en territorio norteamericano.

Por otro lado, indica que los pagos a cualquier entidad bajo sanción deben realizarse a un fondo supervisado por Estados Unidos. Además, señala que no autoriza "la formación de nuevas empresas mixtas u otras entidades en Venezuela para explorar o producir petróleo o gas".

o

Con la licencia se autorizaron las transacciones, con el objetivo de mantener las operaciones de petróleo o gas, y se incluyen la reparación de equipos para la exploración o producción.

Estados Unidos ya había otorgado anteriormente varias licencias generales para facilitar la exportación, el almacenamiento, la importación y la venta de crudo desde Venezuela.

Muchos socios y clientes de PDVSA, incluyendo a los productores Chevron o Repsol, así como la refinería Reliance Industries, también han solicitado licencias individuales para ampliar la producción o las exportaciones.

Temas relacionados:

Petróleo en Venezuela

Gas

Petróleo

Regimen chavista

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Hijos de Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha responden al régimen de Venezuela sobre la represión contra sus padres: "obran desde la maldad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Una persona en casa por cárcel está privada de libertad": director de Foro Penal cuestiona cifras de excarcelados que maneja el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Que sean todos": familiares de presos políticos sin miedo y frente a diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y Pedro Infante

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Tenemos fe de que él también saldrá, pero nos preguntamos porque salen casi todos y él no”: hermana del preso político Juan Freites

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Visita de Trump a tropas que arrestaron a Maduro es el preludio de operativos en países como Cuba?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Familiares de presos políticos - EFE
Venezuela

"Que sean todos": familiares de presos políticos sin miedo y frente a diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y Pedro Infante

Luis Almagro, dirigente del instituto Casla / FOTO: EFE
Luis Almagro

“Si esperan que los hermanos Rodríguez y Cabello entreguen un proceso de transición limpio, todo el mundo está pecando de iluso”: Luis Almagro sobre Venezuela

Diosdado Cabello/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Régimen venezolano

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Melanie Freites, hermana de Juan Freites / FOTO: Captura de pantalla
Presos políticos en Venezuela

“Tenemos fe de que él también saldrá, pero nos preguntamos porque salen casi todos y él no”: hermana del preso político Juan Freites

Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

"Él es un líder que mueve masas y es lo que le da miedo al régimen": jefe de prensa de la familia Guanipa habla en NTN24 sobre situación de Juan Pablo Guanipa en Venezuela

Más de Economía

Ver más
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Daniel Noboa

"Es ilegal y tiene que ser inmediatamente demandado": exministro de Hacienda José Manuel Restrepo sobre aranceles del 30% impuestos por Ecuador a productos colombianos

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Carne argentina - Fotos: EFE
Donald Trump

El presidente Donald Trump firma decreto para aumentar importaciones de carne de res argentina

Petróleo Venezolano - EFE
Estados Unidos

Estados Unidos flexibiliza sanciones contra el sector petrolero de Venezuela, pero pone condiciones

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Daniel Ortega | Foto AFP
Régimen de Nicaragua

Régimen de Nicaragua excarceló a 38 personas que celebraron la captura de Maduro, según ONG

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump aseguró que "la matanza en Irán está cesando", pero no descarta del todo una intervención militar

Kevin Serna, jugador colombiano del Fluminense - Foto: AFP
Fútbol brasileño

Kevin Serna pide pista en la selección Colombia; el extremo fue figura en la más reciente salida de Fluminense

Juan Pablo Guanipa tras ser excarcelado y antes de su secuestro por el régimen venezolano - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

"La libertad está siendo usada como herramienta narrativa para ganar tiempo": activistas rechazan secuestro a Juan Pablo Guanipa tras ser excarcelado por el régimen venezolano

Felipe González, expresidente del Gobierno de España
Felipe González

"EE. UU. no puede tratar a María Corina Machado como si no representara nada; espero que esto se corrija cuando se vean en la Casa Blanca": Felipe González

Barack Obama y Donald Trump (AFP)
Donald Trump

"Yo no cometí un error, no lo vi completo": Trump se pronuncia sobre polémico video que publicó en el que aparecen los Obama como monos

Miguel Díaz-Canel y Claudia Sheinbaum (EFE)
Petróleo

“La dependencia de Cuba del petróleo mexicano podría llevar a que Cuba intente influir en los asuntos internos mexicanos, como hizo en Venezuela”: Esteban Román

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre