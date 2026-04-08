La Armada de este país latinoamericano se entrena con el portaaviones nuclear USS Nimitz de EE. UU.: así son las maniobras

El Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador, anunció la llegada al territorio del portaviones USS Nimitz como parte del despliegue Southern Seas 2026 del Comando de Fuerzas Navales del Sur de Estados Unidos.

“Bajo el Gobierno del presidente Daniel Noboa, el Ecuador vive uno de los momentos históricos de mayor cooperación estadounidense, en la lucha por la seguridad de nuestro país”, escribieron en su red social X.

La llegada del buque de Estados Unidos tiene como iniciativa apoyar a las fuerzas marítimas de Ecuador mediante la realización de ejercicios de paso y entrenamiento en el mar.

Los ejercicios navales se realizan en el límite político internacional del Pacífico ecuatoriano, aproximadamente a 60 millas, es decir, 69 kilómetros de la costa del país.

Y como parte de la operación, la nación latinoamericana participará en ejercicios navales y maniobras conjuntas que permitirán a las Fuerzas Armadas “entrenar en escenarios reales, fortalecer su interoperabilidad con fuerzas aliadas y perfeccionar sus capacidades en vigilancia marítima, control de rutas ilícitas y respuesta ante amenazas transnacionales”.

Cabe resaltar que el USS Nimitz es uno de los portaaviones de propulsión nuclear más grandes y longevos del mundo, ostentándose como líder de su clase en la Armada de Estados Unidos.

Sus características principales son:

Tiene 333 metros de eslora

Posee 100 toneladas de desplazamiento

Tiene capacidad de transportar más de 65 aeronaves

Armado con misiles tierra-aire RAM y defensa puntual Sea Sparrow

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En este evento también intervendrán el destructor USS Gridley y unidades ecuatorianas como las corbetas Loja y Manabí que fortalecerán la “cooperación directa en el mar, donde se encuentra una parte crítica de las actividades del narcotráfico”, concluyó el comunicado del ministerio de Defensa.