El apellido de Juan Pablo Montoya vuelve a rugir: Sebastián, su hijo, busca este fin de semana su propia historia en Miami desde la Fórmula 2

Sebastián Montoya, el hijo del ícono del automovilismo colombiano Juan Pablo Montoya, competirá en Miami como parte del fin de semana del Miami Grand Prix.

Se trata de una cita que marcará un momento histórico para la FIA Formula 2 Championship, pues será la primera vez que la categoría dispute una fecha en Norteamérica.

El Campeonato de Fórmula 2 de la FIA, cabe resaltar, es una competición internacional que sigue principalmente a la Fórmula 1 y se celebra en diversos circuitos principalmente en Europa y Oriente Medio.

A sus 20 años, el nuevo Montoya se ha ganado el espacio como uno de los talentos emergentes a seguir dentro de la Fórmula 2, la antesala natural de la Fórmula 1 y el escenario donde se forman las próximas figuras del deporte.

Con actuaciones destacadas durante 2025, incluyendo un segundo lugar en Barcelona y un cierre de temporada dentro del grupo competitivo de la categoría, Montoya llega ahora a Miami a enfrentar un nuevo reto en una etapa clave de crecimiento.

Su presencia también conecta con una nueva generación de aficionados latinoamericanos que buscan referentes contemporáneos en el motorsport.

Miami, epicentro global del entretenimiento, se convierte en el escenario ideal para proyectar su nombre ante nuevas audiencias.

Aunque el nombre Montoya ya forma parte del archivo global del deporte motor gracias a Juan Pablo Montoya, uno de los pilotos latinoamericanos más exitosos de su era, Sebastián aparece ahora como el siguiente capítulo de esa historia.

La carrera del nuevo legado de ese legendario apellido aparece en una época totalmente distinta a la de Juan Pablo. La influencia de la tecnología y las redes sociales representan un momento distinto para los deportistas actuales.

Más allá del legado familiar, el proceso de Montoya, según expertos, responde al perfil del piloto moderno: competitivo, global, mediático y consciente de que las carreras también se ganan actualmente construyendo marca, narrativa y conexión cultural.

Mientras la Fórmula 1 concentra los reflectores, la Fórmula 2 suele revelar primero a las estrellas del mañana. Y en ese radar, Sebastián Montoya empieza a ocupar un lugar cada vez más visible.

Es importante mencionar que la temporada 2026 de Fórmula 2 comenzó en marzo en Melbourne (Australia) y continúa en mayo con la que será su primera visita a Norteamérica (Miami y Montreal), compitiendo siempre como soporte de la F1.

Las próximas citas destacadas son Miami (1-3 mayo), Montreal (22-24 mayo) y Mónaco (4-7 junio).