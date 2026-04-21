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Martes, 21 de abril de 2026
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Estados Unidos e Irán

"Trump alarga el plazo porque si no, se desataría el infierno": experto sobre extensión de cese al fuego entre Estados Unidos y el régimen de Irán

abril 21, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Alejandro Corbacho dijo en La Tarde de NTN24 que el Gobierno Trump busca "llegar a algún tipo de clarificación o acuerdo" con el régimen iraní.

Alejandro Corbacho, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del CEMA e integrante de NPSGLOBAL, expertos en armas nucleares, analizó en La Tarde de NTN24 la extensión del cese al fuego entre Estados Unidos y el régimen de Irán anunciada el martes por el presidente Donald Trump.

"El presidente Trump está alargando el plazo porque si no, la solución es que, a partir de mañana, se desataría el infierno nuevamente. Y la información es que tanto los iraníes como los Estados Unidos estuvieron reabasteciéndose de armamento nuevamente", expuso el experto.

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La intención del mandatario de Estados Unidos, según Corbacho, es evitar que ese trágico escenario ocurra, por lo que Trump decidió extender el alto al fuego "para tratar de llegar a algún tipo de clarificación o acuerdo" con el régimen iraní.

El analista además indicó que no cree que el régimen de Irán abandone la idea de desarrollar energía nuclear que luego convertiría en armamento, pues se trata de una acción que eleva su poder y enriquecimiento.

"Las condiciones de Irán son bastante malas, las agencias de inteligencia sostienen que ha sido muy golpeado y los Estados Unidos han sufrido porque no logran quebrarlos", explicó.

El régimen de Irán se ha preparado para "la guerra a largo tiempo", señaló Carbacho, y agregó que los iraníes lograron llegar a tener un "sistema de comando fragmentado" que complica las negociaciones con Estados Unidos.

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