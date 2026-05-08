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Viernes, 08 de mayo de 2026
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Real Madrid

Tchouaméni se pronuncia tras el altercado que tuvo con Fede Valverde en el Real Madrid: “La frustración no puede justificarlo todo”

mayo 8, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Tchouaméni y Fede Valverde en el Real Madrid / FOTO: EFE
Tchouaméni y Fede Valverde en el Real Madrid / FOTO: EFE
Tchouaméni y Valverde protagonizaron un altercado, que terminó con el breve paso del uruguayo por un hospital para ser atendido.

El centrocampista francés del Real Madrid Aurélien Tchouaméni aceptó la sanción impuesta este viernes por el club por su altercado del jueves con Federico Valverde, admitiendo que lo ocurrido "es inaceptable".

"Lo que ocurrió esta semana en el entrenamiento es inaceptable", afirmó Tchouaméni en un comunicado en su cuenta de Instagram.

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El francés, preocupado por el ejemplo dado a los jóvenes, consideró que "independientemente de quién tenga razón o esté equivocado, siempre deberíamos buscar la solución más calmada para resolver un conflicto".

Tchouaméni y Valverde protagonizaron el jueves un altercado, que terminó con el breve paso del uruguayo por un centro hospitalario para ser atendido.

Presentado por los medios como una pelea, Valverde afirmó en un mensaje en Instagram el jueves que sólo fue una discusión sin que llegaran a las manos.

"En internet se inventan las historias más disparatadas, así que no creáis todo lo que se dice ni una versión falsa de los hechos", señaló por su lado Tchouaméni.

"Ante todo, lamento la imagen que hemos proyectado del club", afirmó el francés, que admite la decepción del club y aficionados por la mala temporada, que va camino de concluir con una segunda campaña consecutiva sin títulos.

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"Pero la frustración no puede justificarlo todo. Estos incidentes, aunque puedan darse en cualquier vestuario, no están a la altura del Real Madrid", consideró el galo, que pidió disculpas a sus compañeros y a la afición.

"En cualquier caso, ya no se trata de averiguar quién hizo qué, quién dijo qué, o quién tenía razón o no. Reconozco la sanción del club y la acepto", insistió el francés, que ha sido castigado al igual que Valverde con 500.000 euros de multa.

Tchouaméni insiste en que el Real Madrid sigue "siendo una familia, con desacuerdo a veces", pero que debe anteponer los objetivos comunes a cualquier otra cosa.

"Ahora es momento de seguir adelante, y toda nuestra atención está puesta en El Clásico y en lo que queda de temporada, para devolver al club a lo más alto, que es donde debe estar", concluyó.

El Real Madrid se enfrenta el domingo al Barcelona en un Clásico, donde sólo una victoria blanca podría impedir que los azulgranas se proclamen campeones matemáticamente de LaLiga en ese partido.

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