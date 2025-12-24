“Estos días se convierten de profundo dolor”: así transcurre la Navidad para los familiares de los presos políticos en Venezuela

Llega la Navidad y los sentimientos de tristeza y dolor embargan cientos de hogares en Venezuela que nuevamente tendrán que pasar esta fecha sin la presencia de sus seres queridos, quienes, a causa de la injusticia ejecutada por parte del régimen de Nicolás Maduro, estarán alejados de sus familiares.

Según el Foro Penal, actualmente hay más de 893 presos políticos, retenidos de manera arbitraria por parte de la dictadura chavista, que una vez más pasarán las festividades alejados de sus hogares.

El programa La Tarde de NTN24 habló con la psicóloga Olga González sobre las afectaciones que cargan cientos de familias en Venezuela ante la ausencia de sus seres queridos que, una vez más, a causa de una injusticia, no estarán presentes en la mesa en la Noche Buena.

“Te invade la frustración, te invade la injusticia, te invade la impotencia de saber que tu familiar está injustamente detenido, que su ausencia injusta en la mesa de noche o en las fiestas navideñas es absolutamente desgarrador”, expresó la psicóloga.

VEA TAMBIÉN Iglesia lamenta que la Navidad en Venezuela esté empañada por expectativas bélicas, empobrecimiento y presos políticos o

Para la especialista, estas festividades, que son características de paz, unión familiar y de compartir, no podrán ser vividas de tal manera para los familiares de los presos políticos detenidos arbitraria e injustamente por parte del régimen de Nicolás Maduro.

“Estos días se convierten de profundo dolor, de profunda tristeza, de ansiedad e incluso con sentimientos de culpa, porque toda esta situación hace verte manera introspectiva de ver lo que puedo ver y no fue”, indicó.

“No existe una forma correcta o una forma adecuada de llevar el dolor estos días. Ante una ausencia injusta, los familiares pueden vivir y atravesar estos días como puedan hacerlo (…) no tienen por qué vivirlo alegre”, añadió Olga González.

Para la psicóloga, en estos momentos donde la tristeza se apodera de los sentimientos, lo mejor que se puede hacer es respetar el espacio y las emociones de la persona que se encuentra viviendo su momento de dolor ante la ausencia de su ser querido.

“Hay que respetar esos espacios, esos momentos; eso ayuda mucho más; hay que preguntarle al familiar qué quiere hacer”, manifestó la experta frente a los rituales que quieran hacer las personas ante la ausencia de su familiar.