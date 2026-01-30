Karim Benzema dice sentirse "humillado" por lo que le ofreció el Al-Ittihad para renovar su contrato

El jugador francés Karim Benzema es noticia en el mundo debido a que enfrenta una fuerte crisis con su actual club, el Al-Ittihad relacionado con la renovación de contrato.

El contrato del artillero, de 38 años, se termina el próximo 30 de junio de 2026 y para conservar al delantero una temporada más, el conjunto saudí le hizo una oferta de renovación.

Sin embargo, parece que dicha oferta de renovación no fue del agrado del futbolista, quien la ha tildado de "humillante e insultante".

Según el reconocido medio L'Equipe, a pocos días de que el mercado de fichajes se cierre y con la temporada en curso, se dio un gran desacuerdo entre el jugador y el equipo.

El medio asegura que desde el entorno del jugador le comentaron que lo que explotó el fuerte desacuerdo entre ambas partes fue la suma salarial que le pagarían, siendo menos de lo prometido.

La propuesta salarial es muy inferior a los "108 millones de euros al año", algo que el jugador consideró insultante y humillante porque equivaldría a "jugar gratis".

"Benzema se ha retirado del Al-Ittihad, cuya directiva se ve impotente ante las decisiones de la Liga, la entidad que rige al jugador", informó el medio reconocido francés.

El apartarse del equipo mientras no se resuelva el problema contractual supone un gran obstáculo para el Al-Ittihad y su entrenador Sergio Conceição. Esto porque perderían a su capitán y al jugador más virtuoso, encargado del doblete de liga y de la copa de la temporada pasada.

Hace un mes Benzema declaró, al medio L'Equipe, que: "Soy parte del proyecto, estoy en el lugar adecuado". Con estas declaraciones demostró sus ganas de seguir jugando para el equipo al que llegó en 2023 tras dejar el Real Madrid.