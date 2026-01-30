NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Viernes, 30 de enero de 2026
Karim Benzema

Karim Benzema dice sentirse "humillado" por lo que le ofreció el Al-Ittihad para renovar su contrato

enero 30, 2026
Por: Diana Pérez
Karim Benzema | Foto: EFE
Karim Benzema | Foto: EFE
El apartarse del equipo mientras no se resuelva el problema contractual supone un gran obstáculo para el Al-Ittihad y su entrenador Sergio Conceição.

 

El jugador francés Karim Benzema es noticia en el mundo debido a que enfrenta una fuerte crisis con su actual club, el Al-Ittihad relacionado con la renovación de contrato.

El contrato del artillero, de 38 años, se termina el próximo 30 de junio de 2026 y para conservar al delantero una temporada más, el conjunto saudí le hizo una oferta de renovación.

Sin embargo, parece que dicha oferta de renovación no fue del agrado del futbolista, quien la ha tildado de "humillante e insultante".

Según el reconocido medio L'Equipe, a pocos días de que el mercado de fichajes se cierre y con la temporada en curso, se dio un gran desacuerdo entre el jugador y el equipo.

o

El medio asegura que desde el entorno del jugador le comentaron que lo que explotó el fuerte desacuerdo entre ambas partes fue la suma salarial que le pagarían, siendo menos de lo prometido.

La propuesta salarial es muy inferior a los "108 millones de euros al año", algo que el jugador consideró insultante y humillante porque equivaldría a "jugar gratis".

"Benzema se ha retirado del Al-Ittihad, cuya directiva se ve impotente ante las decisiones de la Liga, la entidad que rige al jugador", informó el medio reconocido francés.

El apartarse del equipo mientras no se resuelva el problema contractual supone un gran obstáculo para el Al-Ittihad y su entrenador Sergio Conceição. Esto porque perderían a su capitán y al jugador más virtuoso, encargado del doblete de liga y de la copa de la temporada pasada.

Hace un mes Benzema declaró, al medio L'Equipe, que: "Soy parte del proyecto, estoy en el lugar adecuado". Con estas declaraciones demostró sus ganas de seguir jugando para el equipo al que llegó en 2023 tras dejar el Real Madrid.

Temas relacionados:

Karim Benzema

Fútbol árabe

Futbolistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Diosdado Cabello tiene sus días contados”: Héctor Shamis sobre el plan de transición que se está llevando a cabo en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia: "En Venezuela van a aparecer muchas figuras políticas que a la pérdida del miedo van a querer representar un futuro diferente"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Deportes

Ver más
El jugador del Barcelona Patrick Kluivert y el defensa del Rayo Vallecano Viktor Onopko | Foto: EFE
Barcelona

Exfutbolista con importante paso por La Liga reveló que no llegó al Barcelona por su aspecto físico: "dijeron que soy feo y por eso no me ficharon"

Aryna Sabalenka, tenista bieloruusa / FOTO: EFE
Aryna Sabalenka

Lo que dijo Sabalenka cuando le preguntaron por la petición de una tenista ucraniana de prohibir que sus colegas rusas jueguen mientras persista la guerra

Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP.
Palmeiras

¿Vuelve a Sudamérica? presidenta de importante club se refirió al interés del equipo por un jugador se la Selección Colombia que no la pasa bien en Europa

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Mark Ruffalo y Donald Trump | Foto: AFP
Actor

Mark Ruffalo se fue contra Donald Trump en los Globos de Oro y lo calificó como “el peor ser humano que existe”

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia - Foto: EFE
Foro Económico Internacional CAF

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia: "En Venezuela van a aparecer muchas figuras políticas que a la pérdida del miedo van a querer representar un futuro diferente"

Daniel del Valle, embajador designado del SICA ante la ONU - Foto: NTN24
Foro Económico Internacional CAF

"La ONU debe participar en ese proceso transicional de Venezuela": Daniel del Valle, embajador designado del SICA ante la ONU, en la previa del Foro CAF 2026

Jeremy Lewin - Foto AFP/ Bandera de Cuba - Foto Canva
Cuba

Estados Unidos advierte contra posibles interferencias en Cuba ante ayuda humanitaria enviada a la isla

Nicolás Maduro pasó su primera noche preso en Estados Unidos.
Cae Maduro en Venezuela

EN VIVO - MINUTO A MINUTO: El tirano Nicolás Maduro pasa su primera noche preso en Estados Unidos en un centro de detención de Nueva York

Donald Trump y Caracas (EFE y AFP)
Explosiones en Venezuela

Medios de Estados Unidos afirman que Donald Trump ordenó ataques "en sitios dentro de Venezuela"

Delcy Rodríguez y buque petrolero. (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Multimillonario sudamericano se reunió con Delcy Rodríguez y funcionarios estadounidenses, según Reuters

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre