Martes, 10 de febrero de 2026
Magallanes, la nave espacial de la NASA, reveló misteriosa y enorme cavidad en Venus que está presente en ciertas zonas de la Tierra

febrero 10, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Venus - Foto AFP/ Comparación observación por radar Magallanes NASA
Venus - Foto AFP/ Comparación observación por radar Magallanes NASA
Los datos fueron obtenidos en los 90, pero un nuevo examen logrado con herramientas actuales sorprendió a los científicos.

Un nuevo examen de datos de radar de Venus obtenidos por la nave espacial Magallanes de la NASA en la década de 1990 reveló la presencia de una gran cavidad subterránea creada por un flujo de lava, la primera característica subterránea jamás detectada en el vecino planetario de la Tierra.

Los investigadores afirmaron que los datos del radar coincidían con una formación geológica llamada tubo de lava, presente en ciertas zonas volcánicas de la Tierra.

o

En la Luna, cabe resaltar, también existen tubos de lava y se cree que también los hay en Marte.

Venus, sin embargo, ha guardado cuidadosamente sus secretos con su superficie envuelta en densas nubes nocivas. Pero el radar puede ver a través de estas nubes.

Los científicos, por su parte, habían teorizado sobre la presencia de tubos de lava en Venus, teniendo en cuenta su historia de vulcanismo.

"Pasar de la teoría a la observación directa supone un gran paso adelante, abre la puerta a nuevas líneas de investigación y proporciona información crucial para futuras misiones destinadas a explorar el planeta", dijo Lorenzo Bruzzone, científico planetario y de radar de la Universidad de Trento en Italia, autor principal del estudio publicado el lunes en la revista Nature Communications.

o

Los investigadores analizaron datos adquiridos por el Radar de Apertura Sintética (RAA) del Magallanes entre 1990 y 1992 en lugares con indicios de colapsos superficiales localizados que sugieren la existencia de tubos de lava. Utilizaron un método de análisis de datos desarrollado recientemente para identificar cavidades subterráneas como los tubos de lava.

La estructura que detectaron, interpretada como parte de un tubo de lava vacío, se encuentra en el flanco occidental del Monte Nyx —un volcán ancho y de suave pendiente cuya forma general se asemeja al escudo de un guerrero—, de unos 362 km de ancho y ubicado en el hemisferio norte del planeta. La zona presenta una gran cantidad de fosas causadas por derrumbes superficiales.

"Nuestro conocimiento de Venus todavía es limitado y hasta ahora nunca hemos tenido la oportunidad de observar directamente los procesos que ocurren debajo de su superficie", aseveró el científico de radar de la Universidad de Trento y autor principal del estudio, Leonardo Carrer.

Venus tiene un diámetro de aproximadamente 12,000 kilómetros, ligeramente menor que el de la Tierra (12,742 km).

Magallanes cartografió el 98% de la superficie venusina. Sus datos ayudaron a los científicos a comprender mejor la superficie de Venus, que posee más volcanes que cualquier otro planeta de nuestro sistema solar y exhibe amplia evidencia de flujos de lava pasados en su superficie.

El aparente tubo de lava identificado en los datos tiene un diámetro promedio estimado de aproximadamente 1 km, un espesor de techo de al menos 150 metros y una cavidad vacía que alcanza una altura de al menos 375 metros.

Debido a las limitaciones de los datos de Magallanes, solo se pudo observar directamente la parte inicial de la estructura. Los investigadores sospechan que es mucho más larga, extendiéndose quizás varios kilómetros.

Sus dimensiones la hacen más ancha y alta que los tubos de lava encontrados en la Tierra o predichos para Marte.

Estudios recientes sugieren que algunos volcanes de Venus podrían seguir activos en la actualidad, una posibilidad que se espera que futuras misiones al planeta aclaren y limiten mejor, afirmó Bruzzone.

Venus ha recibido mucha menos atención científica que Marte, pero se avecinan dos misiones importantes: Envision, de la Agencia Espacial Europea, y Veritas, de la NASA.

o

Ambas naves espaciales llevarán sistemas de radar avanzados capaces de capturar imágenes de alta resolución. Envision llevará un radar orbital de penetración terrestre capaz de sondear el subsuelo venusino a profundidades de varios cientos de metros.

"La próxima década promete ser crucial para la investigación de Venus", afirmó Carrer.

