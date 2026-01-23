NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

Delcy Rodríguez pedirá a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU verificar número de presos políticos excarcelados en Venezuela

enero 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Rodríguez anunció que tendrá una llamada con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el próximo lunes.

Delcy Rodríguez, nueva cabeza del régimen venezolano, dijo este viernes que pedirá al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, verificar la cifra de presos políticos excarcelados, un proceso que avanza a cuentagotas bajo presiones de Estados Unidos y que ha sido cuestionado por varias organizaciones.

"Al día de hoy han sido excarceladas 626 personas. Hay sectores que persisten en manipular con la mentira y la falsaria”, dijo Delcy Rodríguez sobre los cuestionamientos a las cifras de liberaciones entregadas por organizaciones como Foro Penal.

A su vez, aseguró que pedirá la verificación de la ONU en una llamada telefónica que tendrá con el Alto Comisionado para los derechos humanos del organismo multilateral, el próximo lunes.

El lunes tendré una llamada con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk. Le voy a pedir que a través de su oficina se verifiquen las listas de excarcelados en Venezuela”, indicó la nueva cabeza del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.

El régimen insiste en afirmar que han sido liberados más de 600 presos políticos desde diciembre, pero ese número contrasta con reportes de organizaciones, entre reclamos de familiares a las afueras de las prisiones, que denuncian lentitud en las excarcelaciones.

No obstante, la organización Foro Penal, que viene haciendo un seguimiento a los presos políticos en Venezuela, asegura que hasta la fecha han sido liberados únicamente 154 presos políticos desde el 8 de marzo que el régimen anunció las excarcelaciones.

