Datos oficiales confirman que 2025 fue uno de los años más cálidos registrados

De acuerdo con datos del programa Copernicus y del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas, la temperatura media global alcanzó en 2025 los 1,47 °C por encima de los niveles preindustriales, acercándose peligrosamente al límite de 1,5 °C establecido por el Acuerdo de París.

Por primera vez, el promedio de temperaturas de un trienio superó ese umbral, una señal que, según expertos de la ONU, evidencia un calentamiento global que avanza a un ritmo preocupante y con impactos cada vez más visibles para la población.

La científica y meteoróloga Elizabeth Silvestre Espinoza explicó que el incremento de la temperatura media global implica efectos a escala mundial, con alteraciones en la agricultura y en los patrones de precipitación, que se traducen en mayores riesgos climáticos como inundaciones, sequías, incendios forestales y olas de calor.

La experta también señaló que fenómenos como La Niña no contradicen esta tendencia, ya que el sistema océano-atmósfera responde de manera equilibrada: mientras algunas regiones se enfrían, otras registran aumentos térmicos. Además, advirtió que el cambio climático ha modificado la frecuencia e intensidad de eventos extremos como El Niño y La Niña.

La comunidad científica coincide en que aún es posible reducir los impactos más graves, pero advierte que el margen de acción se estrecha y que el desafío es tanto mitigar el calentamiento como preparar a las sociedades para sus efectos.