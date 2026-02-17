"Ha sido un error sacar al señor Jerí antes de las elecciones": excongresista peruano sobre la destitución del presidente de su país

Este martes se conoció que el Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí quien había asumido el cargo tras la salida de Dina Boluarte.

El pleno del Congreso peruano aprobó la censura contra José Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones.

Para hablar sobre este tema, Víctor García Belaunde, excongresista de Perú y analista político, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado señaló que "estamos en crisis, pero la buena noticia dentro de lo malo es que estas presidencias que han habido desde el 2016 a la fecha ha sido por sucesión estricta constitucional".

"Lo malo es la crisis, pero lo bueno es que ha habido una sucesión constitucional que se ha respetado", aseveró.

El excongresista peruano expresó que "ha sido un error sacar al señor Jerí antes de las elecciones" y que considera que "había que censurarlo después de la elección cuando ya tuviéramos un presidente electo".