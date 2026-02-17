NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Martes, 17 de febrero de 2026
José Jerí

"Ha sido un error sacar al señor Jerí antes de las elecciones": excongresista peruano sobre la destitución del presidente de su país

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Víctor García Belaunde, excongresista de Perú, conversó sobre la destitución del presidente José Jerí quien había asumido el cargo tras la salida de Dina Boluarte.

Este martes se conoció que el Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí quien había asumido el cargo tras la salida de Dina Boluarte.

El pleno del Congreso peruano aprobó la censura contra José Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones.

Para hablar sobre este tema, Víctor García Belaunde, excongresista de Perú y analista político, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

o

El invitado señaló que "estamos en crisis, pero la buena noticia dentro de lo malo es que estas presidencias que han habido desde el 2016 a la fecha ha sido por sucesión estricta constitucional".

"Lo malo es la crisis, pero lo bueno es que ha habido una sucesión constitucional que se ha respetado", aseveró.

El excongresista peruano expresó que "ha sido un error sacar al señor Jerí antes de las elecciones" y que considera que "había que censurarlo después de la elección cuando ya tuviéramos un presidente electo".

Temas relacionados:

José Jerí

Congreso Peruano

Destitución

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

En medio de alarmante caída en la erradicación manual de coca, Petro no tiene otra opción que volver al glifosato con drones y el respaldo de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ha sido un error sacar al señor Jerí antes de las elecciones": excongresista peruano sobre la destitución del presidente de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Ferraris, jacuzzis y artículos de lujo enviados como "ayuda humanitaria": congresistas y líderes políticos denuncian que licencias federales estarían beneficiando al régimen cubano

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Maduro capturado

Le preguntaron a Trump sobre lo que dijo Delcy Rodríguez de que Maduro aún era el presidente legítimo de Venezuela y esta fue su respuesta

Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Iván Cepeda

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

José Jerí, presidente de Perú (AFP)
Perú

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Venezuela

Pese a recompensa de 5 millones de dólares en EE. UU., Delcy Rodríguez hizo polémico nombramiento en posición clave del régimen

Flotilla de ayuda humanitaria para Cuba - Foto de referencia: EFE
Crisis humanitaria

¿Quiénes están detrás de la supuesta flotilla de ayuda humanitaria que buscaría llegar a Cuba?

Más de Actualidad

Ver más
Ursula von der Leyen y Donald Trump - AFP
Groenlandia

"Nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada": Unión Europea ante las amenazas de Trump sobre Groenlandia

Vladimir Padrino López - Foto EFE
Padrino López

Padrino López dice que era "inviable" usar aeronaves venezolanas durante captura de Maduro y reconoce la supremacía estadounidense

Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bad Bunny en el Super Bowl - EFE
Bad Bunny

¿Quién era el niño al que Bad Bunny le entregó su Grammy durante el show de medio tiempo en el Super Bowl?

Ursula von der Leyen y Donald Trump - AFP
Groenlandia

"Nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada": Unión Europea ante las amenazas de Trump sobre Groenlandia

Vladimir Padrino López - Foto EFE
Padrino López

Padrino López dice que era "inviable" usar aeronaves venezolanas durante captura de Maduro y reconoce la supremacía estadounidense

Espacio | Foto Canva
Elon Musk

Elon Musk muestra la impresionante vista que tienen los astronautas desde el espacio en la nave espacial Dragon

Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Asamblea Nacional controlada por el régimen venezolano - Foto: EFE
Ley de Amnistía

Asamblea Nacional del régimen venezolano discute este jueves la aprobación de la ley de amnistía para presos políticos

Estudiantes universitarios piden la liberación de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Estudiantes Universitarios

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre