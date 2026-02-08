Brutal accidente en los Olímpicos de Invierno: esquiadora de 41 años se retiró tras fuerte caída y tuvo que ser transportada en helicóptero

Hay preocupación en los Juegos Olímpicos de Invierno luego de la caída de Lindsey Vonn este domingo durante la prueba de descenso, poniendo fin brutalmente al sueño de la gran esquiadora de Estados Unidos.

La ilusión de Vonn de ganar una medalla era complejo, pues llegó a Italia a competir con un ligamento cruzado anterior roto.

Durante la prueba, Vonn llevaba apenas 13 segundos de carrera bajo un sol brillante en Cortina d'Ampezzo cuando perdió el control, se giró en el aire y se desplomó en la nieve.

Los gritos de dolor de la esquiadora de 41 años se podían escuchar en los micrófonos mientras el personal médico atendía a la esquiadora afectada en la pista.

Mientras tanto, los miles de espectadores al final de la pista guardaron silencio mientras veían las imágenes del accidente en pantallas gigantes.

Finalmente, Vonn fue atada a una camilla y llevada en helicóptero para ser trasladada al hospital.

Su compañera de equipo Breezy Johnson ganó la medalla de oro, pero sus primeros pensamientos fueron para Vonn: "Mi corazón está con ella. Espero que no sea tan malo como parecía".

Johnson terminó por delante de la alemana Emma Aicher por solo 0,04 segundos, mientras que la italiana Sofia Goggia se llevó el bronce frente a sus fanáticos locales.

La hermana de Vonn, Karin Kildow, que vio el accidente en pantallas gigantes en el circuito, dijo: "Eso definitivamente era lo último que queríamos ver".

Vonn se había retirado en 2019, pero regresó a las pistas en 2024 después de una cirugía para insertarle un implante de titanio en la rodilla derecha para calmar el dolor persistente.

Pero sus planes olímpicos se vieron frustrados cuando se estrelló durante una carrera de la Copa del Mundo en Crans Montana, Suiza, el 30 de enero.