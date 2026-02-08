NTN24
Domingo, 08 de febrero de 2026
Domingo, 08 de febrero de 2026
Juegos Olímpicos

Brutal accidente en los Olímpicos de Invierno: esquiadora de 41 años se retiró tras fuerte caída y tuvo que ser transportada en helicóptero

febrero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Juegos Olímpicos de Invierno (AFP)
Juegos Olímpicos de Invierno (AFP)
Los gritos de dolor de la esquiadora de 41 años se podían escuchar en los micrófonos mientras el personal médico atendía a la esquiadora afectada en la pista.

Hay preocupación en los Juegos Olímpicos de Invierno luego de la caída de Lindsey Vonn este domingo durante la prueba de descenso, poniendo fin brutalmente al sueño de la gran esquiadora de Estados Unidos.

La ilusión de Vonn de ganar una medalla era complejo, pues llegó a Italia a competir con un ligamento cruzado anterior roto.

o

Durante la prueba, Vonn llevaba apenas 13 segundos de carrera bajo un sol brillante en Cortina d'Ampezzo cuando perdió el control, se giró en el aire y se desplomó en la nieve.

Los gritos de dolor de la esquiadora de 41 años se podían escuchar en los micrófonos mientras el personal médico atendía a la esquiadora afectada en la pista.

Mientras tanto, los miles de espectadores al final de la pista guardaron silencio mientras veían las imágenes del accidente en pantallas gigantes.

Finalmente, Vonn fue atada a una camilla y llevada en helicóptero para ser trasladada al hospital.

Su compañera de equipo Breezy Johnson ganó la medalla de oro, pero sus primeros pensamientos fueron para Vonn: "Mi corazón está con ella. Espero que no sea tan malo como parecía".

o

Johnson terminó por delante de la alemana Emma Aicher por solo 0,04 segundos, mientras que la italiana Sofia Goggia se llevó el bronce frente a sus fanáticos locales.

La hermana de Vonn, Karin Kildow, que vio el accidente en pantallas gigantes en el circuito, dijo: "Eso definitivamente era lo último que queríamos ver".

Vonn se había retirado en 2019, pero regresó a las pistas en 2024 después de una cirugía para insertarle un implante de titanio en la rodilla derecha para calmar el dolor persistente.

Pero sus planes olímpicos se vieron frustrados cuando se estrelló durante una carrera de la Copa del Mundo en Crans Montana, Suiza, el 30 de enero.

Temas relacionados:

Juegos Olímpicos

Invierno

Milán

Juegos de Invierno

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estamos excarcelados pero no libres": exprisionero político venezolano Ramón Centeno

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nueva polémica del régimen: mujer que se presentó como familiar de un preso político y se abrazó entre lágrimas con Jorge Rodríguez resultó ser simpatizante chavista

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: EFE
Régimen venezolano

Nueva polémica del régimen: mujer que se presentó como familiar de un preso político y se abrazó entre lágrimas con Jorge Rodríguez resultó ser simpatizante chavista

Mignon Houston, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos | Foto: EFE
Mignon Houston

¿Sigue Trump considerando a Petro un "líder narco" tras su reunión en la Casa Blanca? Portavoz del Departamento de Estado responde

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, cómplices de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Presos políticos

"Se hacen ver ahora como los salvadores de los venezolanos": Yorbin José García, exprisionero político, sobre el régimen en medio de propuesta de Ley de Amnistía

Fotografía del destructor USS Stockdale (DDG-106) de la Marina de los Estados Unidos - Foto: EFE
Cuba

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Régimen venezolano | Foto EFE
Jorge Rodríguez

"Pretende que el país olvide los verdugos que fueron hasta el 3 de enero": Alejandro Hernández sobre discurso de Jorge Rodríguez sobre el "perdón"

Más de Deportes

Ver más
b
Juegos Olímpicos

Así de impresionantes fueron las presentaciones de Laura Pausini, Mariah Carey y Andrea Bocelli en la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Trofeo del Super Bowl / FOTO: EFE
Super Bowl

Un venezolano y un colombiano quieren levantar por primera vez el trofeo Vince Lombardi y hacer historia en el Super Bowl

Xabi Alonso | Foto: AFP
Xabi Alonso

Xabi Alonso lamenta la derrota del Madrid ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España: "Duele de cualquier manera"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Aumenta a 45 la cifra de muertos tras catástrofe ferroviaria en el sur de España - AFP
España

Aumenta a 45 la cifra de muertos tras catástrofe ferroviaria en el sur de España

Donald Trump - Foto: AFP
Donald Trump

Donald Trump dijo que espera llegar a un acuerdo con Irán en medio de las tensiones con EE. UU.

María Corina Machado y Marco Rubio | Foto X @MariaCorinaYA
María Corina Machado

María Corina Machado publica foto de su encuentro con Marco Rubio y se revelan los puntos de la reunión

Avión tecnológico | Foto Canva
Aviones

Así es el Phantom 3500, el avión comercial del futuro sin ventanas que promete revolucionar los vuelos en 2027

b
Juegos Olímpicos

Así de impresionantes fueron las presentaciones de Laura Pausini, Mariah Carey y Andrea Bocelli en la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Mariana González, hija de Edmundo González y esposa de Rafael Tudares, preso político venezolano - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Pude verificar que está con vida": hija de Edmundo González pudo ver a su esposo Rafael Tudares por primera vez tras más de un año preso por el régimen

Tamara Sujú y Marco Rubio - Fotos: EFE
Tamara Sujú

Tamara Sujú envió una amplia lista de presos políticos venezolanos que aún se encuentran bajo el régimen chavista al secretario de Estado de EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre