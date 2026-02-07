NTN24
Energía solar

Europa impulsa el mayor proyecto de energía eólica marina en el Mar del Norte

febrero 7, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Nueve países europeos acordaron desarrollar el mayor polo mundial de energía limpia en el Mar del Norte, con una ambiciosa expansión de la energía eólica marina para fortalecer la independencia energética y acelerar la transición hacia fuentes renovables.

Europa ha tomado una decisión sin precedentes para rediseñar su mapa energético. En una cumbre estratégica en Hamburgo, Alemania, nueve países —entre ellos Francia, Países Bajos, Noruega y el Reino Unido— ratificaron el compromiso de transformar el Mar del Norte en una infraestructura verde colosal.

Este acuerdo no solo responde a la urgencia climática, sino que se posiciona como el escudo definitivo contra la dependencia del gas extranjero y la volatilidad de los combustibles fósiles.

o

El plan contempla la instalación de hasta 135 gigavatios (GW) de capacidad eólica marina en las próximas décadas, lo que convertiría al Mar del Norte en un eje estratégico para el suministro de electricidad limpia en Europa.

Más allá de la electricidad doméstica, el proyecto contempla que el excedente energético se utilice para la producción de hidrógeno verde a gran escala, un insumo vital para descarbonizar el transporte pesado y la industria siderúrgica.

Con una inversión estimada de 800.000 millones de euros, los países firmantes también han acordado reforzar la vigilancia de los cables y plataformas ante posibles amenazas a la infraestructura crítica.

Energía solar

Europa

Electricidad

Cumbre climática

Clima

