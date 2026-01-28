Amazon prepara despido masivo: recortará 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo

El gigante del comercio en línea Amazon anunció un recorte de 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo, en un mensaje enviado este miércoles a sus empleados.

"Los recortes que estamos implementando hoy impactarán a alrededor de 16.000 puestos de trabajo en Amazon", indicó la compañía sin dar más precisiones.

Amazon aseguró que tras los despidos se ofrecerán nuevos cargos a algunos de los empleados, cuando sea posible.

"Cada equipo continuará evaluando la propiedad, la velocidad y la capacidad de inventar para los clientes y hará los ajustes necesarios", afirmó.

En octubre, Amazon había anunciado ya la supresión de 14.000 empleos de oficina, como parte de un plan en varias etapas.

La multinacional es una de las principales empleadoras de Estados Unidos con 1,5 millones de trabajadores. La mayor parte de su mano de obra labora en los almacenes.

En los últimos tiempos ha realizado importantes inversiones en el área de inteligencia artificial.

En octubre, Amazon justificó los recortes diciendo que la IA es una tecnología revolucionaria que acelera la innovación. Sin embargo, el CEO Andy Jassy suavizó esta postura en la llamada de resultados del tercer trimestre.

"Esta generación de IA es la tecnología más transformadora que hemos visto desde Internet, y permite a las empresas innovar mucho más rápido que antes”, indicó.

Jassy explicó que el crecimiento de Amazon en los últimos años, sobre todo durante la pandemia, creó una estructura muy complicada y con muchas capas jerárquicas.

“Terminas con más personas que antes y con muchas más capas”, agregó.

Para el CEO, la decisión busca equipos más pequeños y veloces en la toma de decisiones.