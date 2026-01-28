NTN24
Miércoles, 28 de enero de 2026
Miércoles, 28 de enero de 2026
Amazon

Amazon prepara despido masivo: recortará 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo

enero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Centro logístico de Amazon en Miami - Foto EFE
Centro logístico de Amazon en Miami - Foto EFE
La multinacional es una de las principales empleadoras de Estados Unidos con 1,5 millones de trabajadores.

El gigante del comercio en línea Amazon anunció un recorte de 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo, en un mensaje enviado este miércoles a sus empleados.

"Los recortes que estamos implementando hoy impactarán a alrededor de 16.000 puestos de trabajo en Amazon", indicó la compañía sin dar más precisiones.

Amazon aseguró que tras los despidos se ofrecerán nuevos cargos a algunos de los empleados, cuando sea posible.

"Cada equipo continuará evaluando la propiedad, la velocidad y la capacidad de inventar para los clientes y hará los ajustes necesarios", afirmó.

En octubre, Amazon había anunciado ya la supresión de 14.000 empleos de oficina, como parte de un plan en varias etapas.

o

La multinacional es una de las principales empleadoras de Estados Unidos con 1,5 millones de trabajadores. La mayor parte de su mano de obra labora en los almacenes.

En los últimos tiempos ha realizado importantes inversiones en el área de inteligencia artificial.

En octubre, Amazon justificó los recortes diciendo que la IA es una tecnología revolucionaria que acelera la innovación. Sin embargo, el CEO Andy Jassy suavizó esta postura en la llamada de resultados del tercer trimestre.

"Esta generación de IA es la tecnología más transformadora que hemos visto desde Internet, y permite a las empresas innovar mucho más rápido que antes”, indicó.

Jassy explicó que el crecimiento de Amazon en los últimos años, sobre todo durante la pandemia, creó una estructura muy complicada y con muchas capas jerárquicas.

“Terminas con más personas que antes y con muchas más capas”, agregó.

Para el CEO, la decisión busca equipos más pequeños y veloces en la toma de decisiones.

Temas relacionados:

Amazon

Estados Unidos

Plataforma

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las están haciendo gota a gota, como a ellos les da la gana": conmovedor relato de una madre que sigue esperando la excarcelación de sus hijas detenidas arbitrariamente por el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nadie sale igual de un encierro injusto": familiares de Biagio Pilieri compartieron detalles tras su excarcelación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Estamos felices por las familias”: esposa de Freddy Superlano exige la liberación del exdiputado y anuncia la excarcelación de otros 22 presos políticos de El Rodeo 1

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nasry Asfura jura como presidente de Honduras: expertos analizan su llegada y el impacto en relaciones del país con EE. UU., China y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un campo de concentración, no es una prisión donde se tengan derechos": Camilo Castro, ciudadano francés y exprisionero político en Venezuela, en entrevista para NTN24

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Estados Unidos está ejecutando un plan que es posible sin tropas en el terreno": expertos analizan eventual presencia de la CIA en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

TikTok - Foto referencia: Canva
TikTok

TikTok crea empresa conjunta en Estados Unidos para evitar su prohibición

Redes sociales en Europa - AFP
Unión Europea

Meta, propietario de Facebook, advierte que sería "autodestructivo" que la Unión Europea tome medidas sobre empresas tecnológicas de EE. UU. por Groenlandia

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Gustavo Petro. (EFE)
Gustavo Petro

Petro y Trump sostuvieron una llamada en medio de tensiones entre ambos gobiernos tras captura de Maduro

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Si se logra esta condena existe la posibilidad de que las víctimas gocen de una reparación": abogado sobre la solicitud de enjuiciar a Maduro en EE. UU. por crímenes de tortura

Brahim Díaz | Foto: EFE
Fútbol

"Esta herida no cicatriza fácilmente": jugador del Real Madrid que erró el penal que le pudo dar el triunfo a Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones

Tormenta invernal en EE.UU. - Foto: EFE
Tormenta invernal

"Esta será una de las semanas más frías del año, todo el país está congelado": meteorólogo Albert Martínez sobre la compleja tormenta invernal que enfrenta Estados Unidos

Periodismo - Foto referencia: Canva
SNTP

Al menos 14 periodistas fueron detenidos de manera arbitraria durante la instalación de la Asamblea Nacional de la dictadura venezolana

Selva del Darién - foto captura de pantalla
Panamá

Panamá niega que el Clan del Golfo ejerza control en su territorio, pero reporta que "sí han estado avanzando alrededor"

Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: EFE
Colombia

El lapsus de Poncho Zuleta cuando quiso homenajear a Yeison Jiménez y lo confundió con otro cantante colombiano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre