NTN24
Martes, 13 de enero de 2026
Juicio contra Maduro

Esta es la transcripción completa de la comparecencia de Maduro ante una Corte de Nueva York: revela la estrategia de la defensa y un victimario que se victimiza

enero 13, 2026
Por: Alessandra Martín
El documento de 19 páginas, conocido en primicia por NTN24, confirma que la defensa de Maduro basará su estrategia en la 'inmunidad soberana'.

NTN24 tuvo acceso en primicia a la transcripción completa de la comparecencia de Nicolás Maduro ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Nuestra periodista Alessandra Martín analizó cada detalle de este documento histórico de 19 páginas (video adjunto), el cual compartimos en su totalidad al final de este artículo.

El texto revela el tenso momento en el que Maduro, vestido de preso, intentó denunciar un supuesto 'secuestro', siendo interrumpido por el juez, quien le insistió: "¿Es usted Nicolás Maduro Moros?"

A lo que Maduro respondió: "Yo soy Nicolás Maduro Moros".

El documento también confirma que la defensa del procesado basará su estrategia en la 'inmunidad soberana', intentando anular un juicio que lo vincula con el narcoterrorismo y el Tren de Aragua desde 1999.

Además, el expediente expone la situación de Cilia Flores: su defensa solicitó radiografías urgentes ante la sospecha de costillas fracturadas y hematomas tras su captura.

A lo cual el juez accedió: "Si hay alguna dificultad con respecto a cualquiera de los acusados, hágamelo saber y haré todo lo posible para asegurarme de que reciba atención médica completa y adecuada".

En la transcripción también se lee cómo el juez Alvin Hellerstein les recuerda a Nicolás Maduro y Cilia Flores que tienen derecho a tener una visita consular venezolana, por lo que insta a la Fiscalía a facilitar dicho proceso.

Tras esta primera audiencia, habrá nuevas comparecencias en los próximos meses, con una próxima fecha señalada para el 17 de marzo, lo cual indica un proceso legal complejo y dilatado que podría extenderse, según los expertos, incluso hasta 2027.

Esta es la transcripción completa y oficial de la comparecencia:

Ver más

