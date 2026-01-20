NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Álex Saab

Delcy Rodríguez apartó a Alex Saab, señalado testaferro de Maduro, de otro cargo que tenía en el régimen de Venezuela

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro y Alex Saab - AFP
La encargada del régimen chavista dijo que despidió a Saab del Centro Internacional para la Inversión Productiva (CIIP).

La nueva cabeza del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, apartó a Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, del último cargo que tenía en el régimen de Venezuela y lo reemplazó por un banquero educado en Estados Unidos.

En un mensaje en sus redes sociales, Rodríguez dijo que despidió a Saab, un empresario venezolano nacido en Colombia y aliado de Maduro, del Centro Internacional para la Inversión Productiva (CIIP), encargado de atraer inversión extranjera.

En su lugar, nombró a Calixto Ortega, expresidente del banco central venezolano y exdiplomático que estuvo destinado en Houston (Texas) en el centro de la industria de refinación de petróleo de Estados Unidos.

Según la encargada del régimen chavista, la llegada de Ortega “permitirá continuar atrayendo inversión nacional e internacional para el sistema productivo nacional en esta etapa de recuperación económica”.

Rodríguez había anunciado la salida de Saab del Ministerio de Industrias y Producción, un cargo para el que Maduro lo designó en octubre de 2024, luego de su liberación de Estados Unidos como parte de un intercambio de prisioneros. Washington lo había acusado de lavado de dinero.

Ambas medidas de Rodríguez se conocen dos semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y los llevó a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

Tras la captura de Maduro, Trump dijo que su Administración controla Venezuela y aseguró que Delcy Rodríguez podría pagar un precio “mayor que el de Maduro” si “no hace lo correcto”.

