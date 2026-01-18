“Tengo información de muertes rusas y muertes iraníes”: general del Ejército de Venezuela en retiro sobre el operativo de captura de Maduro

La muerte de 32 militares cubanos, que protegían al dictador Nicolás Maduro en Venezuela y cuyos funerales se llevaron a cabo esta semana en La Habana, confirmó el estrecho vínculo entre los opresores cuerpos de seguridad del régimen venezolano y el régimen cubano a pesar de que por años el madurismo lo había negado.

Para abordar este tema, el programa La Tarde de NTN24 habló con Antonio Rivero, general del Ejército de Venezuela en retiro y quien se mantiene en el exilio, quien analizó el difícil momento que atraviesan las fuerzas armadas venezolanas.

“Ya tenía conocimiento de la presencia de militares, o de escoltas cubanos, de seguridad de Hugo Chávez desde el año 2002, después del 11 de abril. Desde allí se hace común la presencia de un círculo, un anillo de seguridad presidencial cubano en Venezuela”, recordó el general en retiro.

Según sus palabras, esta práctica se regulariza a partir del año 2007 y 2008, cuando se firma un acuerdo militar entre ambos países lo que termina creando una unidad militar cubana en Venezuela.

VEA TAMBIÉN La DEA estaría detrás de Delcy Rodríguez desde 2018 como "objetivo prioritario", según registros obtenidos por la agencia AP o

“Estando en la clandestinidad en Venezuela pude mostrar esos acuerdos secretos, en los que se muestra claramente la creación de esta unidad que conformaba estos anillos de seguridad que era cercana a Nicolás Maduro y Hugo Chávez en su momento”, detalló.

Rivero mencionó que se incrementó la presencia militar tras el despliegue naval en el Caribe ejecutado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a un aumento de la posibilidad de captura de Maduro.

“Se demostró lo que antes negaba Nicolás Maduro como el régimen cubano de esa presencia alrededor de la seguridad presidencial”, explicó.

El analista recordó cuando Maduro dijo en una declaración pública que había traído 500 militares cubanos a Venezuela, para más tarde corregir al decir que el régimen trajo “500 militares de la salud”.

“Eso implicaba que tenían una misión y que estaban entrenados para combatir independientemente que fueras médicos o no”, denunció.

El general denunció también que en la operación que dio con la captura de Maduro y la muerte de miliares cubanos habría presencia de fuerzas iraníes y rusas.

“Tengo información de muertes rusas y muertes iraníes, pero en poca proporción. Bueno, están tratando, sobre todo los rusos, en evitar que se demuestre que ellos estaban dispuestos a combatir”, detalló. VEA TAMBIÉN La operación del Comando Sur en el mar Caribe continuará pese a la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro o

“Hay aproximadamente entre 500 y 600 cubanos distribuidos a nivel nacional”, detalló, explicando que “mucho personal” cubano podría ser combatiente.