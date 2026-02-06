NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Fuertes lluvias

Algunas calles de Bogotá quedaron totalmente blancas tras inédita granizada

febrero 6, 2026
Por: Luis Cifuentes
Granizada en Bogotá - Foto dereferencia EFE/ Captura de video
Algunos sectores de la capital colombiana quedaron totalmente blancos tras la impresionante granizada.

Colombia en general atraviesa por un periodo de intensas lluvias que ya ha dejado graves incidentes como inundaciones en varios departamentos, entre ellos, Córdoba, donde varios habitantes resultaron afectados tras perder sus casas por una avalancha.

Este viernes, Bogotá fue el epicentro de fuertes lluvias en varios puntos, incluso con granizadas que dejaron totalmente en blanco las calles.

En horas de la tarde, se registraron fuertes precipitaciones, principalmente en el norte de la capital colombiana, donde calles, andenes y parques quedaron con unas grandes capas de hielo.

Varios usuarios en redes sociales compartieron imágenes y videos de cómo quedaron varios puntos de la ciudad por la intensa caída de granizo.

Barrios del Norte de Bogotá, como Usaquén, fueron los más afectados por las granizadas. Parques, colegios, calles y parqueadores se observan totalmente blancos, según las publicaciones compartidas en redes sociales.

Se reportan encharcamientos en el Portal 20 de Julio, sin afectación a la flota y con labores de drenaje en curso, y en Usaquén (calle 127 con carrera 9). En sectores de Usaquén se registró granizada, sin reportes de afectaciones”, informó el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá.

Las imágenes han generado sorpresa entre los ciudadanos teniendo en cuenta que es poco común que algunos sectores de la ciudad resulten totalmente blancos como si se tratase de un invierno estacional en otra latitud del mundo.

Temas relacionados:

Fuertes lluvias

Invierno

Bogotá

Lluvias

