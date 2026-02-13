Exalcalde de municipio de Mérida que huyo del régimen teme ser deportado a Venezuela tras ser capturado por ICE en Estados Unidos

Un excalde de uno de los municipios del estado de Mérida atraviesa por un difícil momento en Estados Unidos, país a donde huyó del régimen que lo perseguía.

Se trata de Carlos Roberto García, exalcalde del municipio Libertador en Mérida y dirigente del Partido Primer Justicia.

En enero de este año, García fue detenido por la policía de inmigración de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tras una presentación rutinaria en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Cincinnati.

“Cuando me llamó desde la cárcel me decía, ‘nunca imaginamos que íbamos a pasar por todo esto’, porque huimos de Venezuela para que no fuera detenido, buscando protección y lo detuvieron aquí en este país”, dijo su esposa, María Gabriela Duarte, en un reportaje del The New York Times.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos advirtieron que el excalde que podría ser deportado a Venezuela, un proceso que sigue en curso y del que él y su familia temen, dada la persecución del régimen, ahora en cabeza de Delcy Rodríguez.

Incluso el ICE asegura que el dirigente político venezolano ingresó de manera ilegal a Estados Unidos en 2022, pero la administración Biden lo liberó.

Cabe resaltar que García mantiene una solicitud de asilo político desde 2022 dada la persecución del régimen madurista.

En 2017, la justicia al servicio del régimen venezolano lo sentenció a 15 meses de prisión y la suspensión de su cargo como alcalde al que fue elegido en 2013 con más del 60% de los votos.

García fue condenado por desobedecer las órdenes del régimen de levantar barricadas durante las protestas contra Nicolás Maduro en 2017.