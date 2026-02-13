NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Viernes, 13 de febrero de 2026
ICE

Exalcalde de municipio de Mérida que huyo del régimen teme ser deportado a Venezuela tras ser capturado por ICE en Estados Unidos

febrero 13, 2026
Por: Luis Cifuentes
Agentes de ICE en Minéapolis - Foto de referencia: EFE
Agentes de ICE en Minéapolis - Foto de referencia: EFE
Se trata de Carlos Roberto García, exalcalde del municipio Libertador en Mérida y dirigente del Partido Primer Justicia.

Un excalde de uno de los municipios del estado de Mérida atraviesa por un difícil momento en Estados Unidos, país a donde huyó del régimen que lo perseguía.

Se trata de Carlos Roberto García, exalcalde del municipio Libertador en Mérida y dirigente del Partido Primer Justicia.

En enero de este año, García fue detenido por la policía de inmigración de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tras una presentación rutinaria en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Cincinnati.

o

Cuando me llamó desde la cárcel me decía, ‘nunca imaginamos que íbamos a pasar por todo esto’, porque huimos de Venezuela para que no fuera detenido, buscando protección y lo detuvieron aquí en este país”, dijo su esposa, María Gabriela Duarte, en un reportaje del The New York Times.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos advirtieron que el excalde que podría ser deportado a Venezuela, un proceso que sigue en curso y del que él y su familia temen, dada la persecución del régimen, ahora en cabeza de Delcy Rodríguez.

Incluso el ICE asegura que el dirigente político venezolano ingresó de manera ilegal a Estados Unidos en 2022, pero la administración Biden lo liberó.

Cabe resaltar que García mantiene una solicitud de asilo político desde 2022 dada la persecución del régimen madurista.

o

En 2017, la justicia al servicio del régimen venezolano lo sentenció a 15 meses de prisión y la suspensión de su cargo como alcalde al que fue elegido en 2013 con más del 60% de los votos.

García fue condenado por desobedecer las órdenes del régimen de levantar barricadas durante las protestas contra Nicolás Maduro en 2017.

Temas relacionados:

ICE

Persecución

Régimen venezolano

Presos políticos

Inmigrantes en Estados Unidos

Asilo en Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

La visita de Delcy Rodríguez a Colombia es “por intereses ideológicos o por lo que le dijeron a Petro en Washington”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: EFE
Régimen venezolano

“Diosdado Cabello va a pagar, sueño todos los días con despertar como despertamos todos el 3 de enero, que vayan y lo saquen": madre de Neomar Lander, joven asesinado por el régimen venezolano

Foto: AFP
Cuba

¿Quién es la ‘Delcy Rodríguez de Cuba' que podría negociar con el gobierno de EE. UU.?

Manuel Tique
Presos políticos

"Para nosotros los extranjeros era un infierno de 24 horas, estábamos aislados, sin acceso a la luz del Sol”: colombiano relata en NTN24 cómo pasó 17 meses preso por el régimen de Venezuela

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Maduro capturado

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Manifestación de jóvenes venezolanos en el Día de la Juventud - Foto. AFP
Manifestaciones

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Más de Actualidad

Ver más
Fotos: Capturas del video de Cake Minuesa
Diosdado Cabello

Periodista español fue agredido cuando intentó preguntarle a la hermana de Diosdado Cabello por Juan Pablo Guanipa

Tarek William Saab, fiscal general del régimen venezolano – Foto: EFE
Cartel de Los Soles

La nueva narrativa de Tarek William Saab: "el Cartel de los Soles existió en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, fue una creación de la CIA y de la DEA"

Daniel Noboa, presidente de Ecuador (AFP)
Daniel Noboa

Daniel Noboa afirma que aplicará una “tasa de seguridad” a Colombia porque no han cooperado en la lucha contra el narcotráfico en la frontera

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Fotos: Capturas del video de Cake Minuesa
Diosdado Cabello

Periodista español fue agredido cuando intentó preguntarle a la hermana de Diosdado Cabello por Juan Pablo Guanipa

Max Verstappen | Foto: EFE
Max Verstappen

Max Verstappen estalló contra las nuevas regulaciones de la Fórmula 1: "se siente como un Fórmula E con esteroides"

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez cara a cara con Messi: su nuevo equipo hizo oficial su fichaje

Tarek William Saab, fiscal general del régimen venezolano – Foto: EFE
Cartel de Los Soles

La nueva narrativa de Tarek William Saab: "el Cartel de los Soles existió en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, fue una creación de la CIA y de la DEA"

Astronautas que participarán en la nueva misión de la NASA en la Estación Espacial Internacional | Foto: AFP
Nasa

La próxima misión de la NASA en la Estación Espacial Internacional tiene como objetivo indagar la meditación y los efectos de microgravedad en los ojos humanos

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich, y Silvestre Dangond, cantante colombiano - Fotos: EFE
Mundial 2026

Así suena la canción de Silvestre Dangond con Luis Díaz que se perfila como uno de los temas de la Selección Colombia en el Mundial

Daniel Noboa, presidente de Ecuador (AFP)
Daniel Noboa

Daniel Noboa afirma que aplicará una “tasa de seguridad” a Colombia porque no han cooperado en la lucha contra el narcotráfico en la frontera

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre