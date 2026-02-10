Concejal colombiano fue asesinado dentro de un negocio de venta de queso

El concejal Óscar Antonio Montilla Iriarte fue asesinado el lunes dentro de un negocio de venta de queso situado en el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico al norte de Colombia, según informó el medio local El Universal.

Monilla Iriarte, de 56 años, era concejal del municipio de Calamar, una población del departamento de Bolívar.

Las autoridades informaron al medio local que tres sujetos llegaron hasta el lugar donde se encontraba Mantilla Iriarte, supuestamente para comprar queso.

Uno ingresó primero y luego lo hizo otro de los sujetos, quien activó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones al concejal.

“Una de las primeras hipótesis que manejan las autoridades sobre este caso, es que podría tratarse de un hecho de extorsión, pero todo esto es materia de investigación”, informó El Universal.

Las primeras investigaciones preliminares hallaron que Oscar Antonio Montilla Iriarte era el propietario de la quesera donde fue asesinado y que al menos tres presuntos sospechosos fueron capturados por el homicidio.

El asesinato de Óscar Antonio Montilla se da a menos de un mes de las elecciones legislativas que tendrán lugar en Colombia el próximo domingo 8 de marzo.

Para el 8 de marzo algunos sectores también realizarán consultas para elegir a su candidato para la primera vuelta de las elecciones presidenciales que están pactadas para realizarse en Colombia el próximo 31 de mayo.

El ganador de esa elección será la persona que logre más de la mitad de los votos. Si ningún aspirante logra ese hito, los colombianos deberán asistir a una segunda vuelta, entre los dos candidatos más votados en primera, el próximo 21 de junio.