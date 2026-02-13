NTN24
Delcy Rodríguez

Presidencia de Colombia señala que “no se tiene confirmada la visita” de Delcy Rodríguez al país, pero que trabaja para dicho encuentro

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez y Gustavo Petro
Sin embargo, añadió que “sí está confirmada la reunión del Comité Binacional de Defensa el 21 de febrero”.

Pese a que se habían difundido rumores de que Delcy Rodríguez, encargada del régimen venezolano, viajaría la próxima semana a Bogotá, para reunirse con el presidente colombiano, Gustavo Petro, se conoció nueva información.

La Presidencia de Colombia señaló que dicho encuentro no está confirmado pero que el Gobierno trabaja para que se lleve a cabo la reunión con Petro.

“Presidencia informa a la opinión pública que, por el momento, no se tiene confirmada la visita de la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Colombia; seguimos trabajando junto con Cancillería para dicho encuentro”, señaló la Presidencia.

El encuentro con la encargada del régimen haría parte de los compromisos adquiridos por el presidente colombiano con su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca la semana pasada.

Petro, tras la caída de Maduro, le pidió a Delcy Rodríguez combatir "juntos" al narcotráfico.

El mandatario ha asegurado que la región vive momentos de "turbulencia", luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Y días después de la captura de Maduro anunció que “ha invitado a la actual presidenta de Venezuela para que actuemos juntos en este objetivo”.

Maduro, cabe recordar, cayó en la madrugada del sábado cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

