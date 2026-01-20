NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Régimen venezolano

"Todos están muertos de miedo; Diosdado vive como vampiro, de día duerme y de noche circula mirando para el cielo": ‘Tuto’ Quiroga sobre el régimen post Maduro

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El expresidente de Bolivia hizo un llamado contundente para la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela.

El expresidente de Bolivia, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, hizo un duro pronunciamiento sobre el presente del régimen venezolano tras la caída de Nicolás Maduro en medio de los ataques del pasado 3 de enero.

“Sabemos que todos están muertos de miedo, Diosdado Cabello vive como vampiro, de día duerme y de noche circula y no sabe quién está a su alrededor, mirando al cielo para ver si le cae un misil en la cabeza, pues que siga temblando”, afirmó.

Quiroga también explicó que el sistema autoritario en Venezuela tiene múltiples componentes represivos, estos incluyen colectivos armados, fuerzas armadas bolivarianas encabezadas por Vladimir Padrino, así como organismos de inteligencia como el DGCIM y el SEBIN, los cuales han sido señalados por prácticas de tortura.

o

Asimismo, enfatizó que el proceso de transición debe contemplar "la liberación de los presos políticos”. “María Corina Machado no hace estos reclamos desde ahora, sino que desde 2015 y 2017 nos traía siempre a los expresidentes que visitábamos, a familiares de presos que siguen allí y que les habían dicho que iban a ser liberados".

El político boliviano detalló que el primer paso debe ser "cumplir con liberar a todos los presos y responder a ese grito clamoroso, doloroso de esa madre".

Señaló que, dentro del régimen, "el gobierno norteamericano sabe quién tiene qué presos. Diosdado cuántos rehenes tiene, quiénes son de Delcy, quiénes son de Padrino".

Sobre el desmantelamiento institucional, Quiroga pidió que "se cierren todas las instalaciones tenebrosas”.

